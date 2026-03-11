El entusiasmo de los fans por el juego de simulación “Pokémon Pokopia” disparó las acciones de Nintendo este miércoles, al ser aclamado incluso como un antídoto bienvenido contra los conflictos globales.

El gigante japonés Nintendo ha disfrutado de unas ventas importantes con su más reciente consola, la Switch 2, pero algunos han criticado su no tan aclamada gama de juegos nuevos.

Por eso, el éxito inicial de “Pokémon Pokopia”, lanzado el 5 de marzo con calificaciones muy favorables y su venta en pocos minutos en tiendas de todo el mundo, ha tranquilizado a los inversionistas.

“Pokémon Pokopia” se lanzó como un juego exclusivo para Switch 2 y “se convirtió inmediatamente en un éxito viral”, afirmó el analista Atul Goyal , del banco de inversión Jefferies.

Este nuevo universo Pokémon tiene una puntuación de 89 en Metacritic, lo que Goyal describió como la más alta para esa franquicia de videojuegos de tres décadas.

Las acciones de Nintendo subieron un 9% en la sesión bursátil de media mañana del miércoles, probablemente impulsadas también por el lanzamiento del tráiler final de la próxima secuela de la película “Super Mario”.

Los jugadores han comparado a “Pokémon Pokopia”, en el que controlan a un pokémon de la especie Ditto y que toma forma humana para reconstruir un pueblo desolado, con “Animal Crossing”, otro simulador de vida de Nintendo que se convirtió en un éxito durante la pandemia.