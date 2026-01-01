El próximo año se perfila cargado de estrenos en la industria del entretenimiento digital, con títulos destacados como Grand Theft Auto VI, Marvel’s Wolverine, la nueva consola de Steam, Saros o 007 First Light, junto al regreso de sagas como Resident Evil y Mario Tennis Fever.

El 2026 promete ser un año clave para los fanáticos de los videojuegos, con lanzamientos que abarcan múltiples plataformas, nuevos personajes y consolas innovadoras. Los jugadores podrán disfrutar de franquicias consolidadas y de títulos inéditos con mecánicas de acción, aventura y terror.

Grand Theft Auto VI (Multiplataforma. 19 de noviembre)

Tras 13 años de espera, Rockstar Games lanzará un nuevo Grand Theft Auto, una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos con más de 450 millones de copias vendidas desde su creación en 1997.

La nueva entrega se ambienta en escenarios de mundo abierto como el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y en Vice City, un clásico de la serie. GTA VI introducirá dos protagonistas: Jason Duval, un exmilitar envuelto en asuntos turbios, y Lucía Caminos, exconvicta y primera protagonista femenina en la historia principal de la saga.

Marvel’s Wolverine (PlayStation 5. Otoño)

Sony, Marvel Games e Insomniac Games desarrollan el primer juego de nueva generación de Wolverine, exclusivo para PlayStation 5. El título llevará a Logan a explorar distintos escenarios, desde Madripoor a Canadá y Tokio, con aliados y enemigos como Mística, Omega Rojo o los Reavers, en un juego de acción descarnada con guiños a la mitología de X-Men.

Resident Evil: Requiem (Multiplataforma. 27 de febrero)

La saga de terror de Capcom regresa con Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy investigando extrañas muertes que podrían revelar la verdad sobre los experimentos de Umbrella. El título promete acción, zombis y monstruos, consolidando su reputación como uno de los ‘survival horror’ más legendarios.

007 First Light (Multiplataforma. 27 de marzo)

Para los fanáticos de James Bond y los juegos de acción y sigilo, First Light contará una historia original sobre los orígenes de un joven James Bond, recorriendo distintos países y permitiendo superar los desafíos con fuerza, ingenio o encanto personal.

Nintendo y los 40 años de Mario (Switch 2)

Nintendo celebrará el 40 aniversario de Super Mario con varios títulos: Mario Tennis Fever (12 de febrero), Super Mario Bros Wonder, Yoshi and the Mysterious Book, además de nuevos títulos de Pokémon (Pokopia), Splatoon Raiders y la actualización de Animal Crossing para Switch 2. Se lanzará también una versión renovada del casco Virtual Boy de 1995 junto a clásicos del catálogo de la consola.

Steam Machine

La nueva consola híbrida de Valve llegará en 2026 como un ‘PC consolizado’, hasta seis veces más potente que Steam Deck, con capacidad de correr toda la biblioteca de Steam y funciones completas de ordenador, representando una competencia directa para PlayStation, Xbox y Switch 2.

Saros (PlayStation. 30 de abril)

Sony apuesta con Saros, exclusivo de PlayStation 5, ambientado en un planeta misterioso con mecánicas de acción y disparos en tercera persona, similares a Returnal, ofreciendo una experiencia intensa y terrorífica.

Rumores y lanzamientos pendientes

Otros títulos esperados pero no confirmados para 2026 incluyen: Tomb Raider: Legacy of Atlantis (remake del primer juego de 1996), la nueva entrega de Fable, el juego de terror de Hideo Kojima titulado OD: Knock y Judas, un juego de acción en primera persona del creador de BioShock.

