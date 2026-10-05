Integra Tec, propietaria de Integratel —antes Telefónica del Perú—, apelará la sanción de S/ 5.5 millones que el Indecopi le impuso en primera instancia por adquirir el 99.3% de las acciones de la operadora sin notificar previamente la operación. La empresa sostiene que la compra constituyó el primer ingreso de su grupo empresarial al mercado peruano, argumento que fue rechazado por la autoridad de competencia.

Este diario informó el 15 de septiembre que la Comisión de Defensa de la Libre Competencia había determinado que la operación, concretada en abril de 2025, debía ser sometida previamente al régimen de control de concentraciones empresariales.

La entidad impuso a Integra Tec una multa de 1,000 UIT, equivalentes a S/ 5.5 millones, por ejecutar la transacción sin cumplir con el procedimiento establecido.

El caso constituye, para el Indecopi, el primer antecedente de gun jumping sancionado bajo el régimen vigente.

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¿Qué cuestiona Integra Tec ante el Indecopi?

El principal argumento de la empresa gira en torno al concepto de “first landing”, que alude al primer ingreso u operación de un grupo empresarial en un mercado.

Robert Venero, asesor legal de Integra Tec, señaló que la compra de Telefónica del Perú constituyó el primer ingreso del grupo al mercado peruano. Bajo esa interpretación, la adquisición no debía considerarse una operación de concentración sujeta a notificación previa ante el Indecopi.

La Comisión, sin embargo, concluyó que Integra Tec ya formaba parte de un grupo económico con presencia en el país. En particular, determinó que la compañía integra el mismo grupo económico que el Fideicomiso Manzano, estructura que mantiene participaciones en el Perú a través de Volcan e Inversiones Portuarias Chancay (IPC).

La compra de Telefónica del Perú generó una sanción por gun jumping.

¿Qué relación encontró Indecopi con el grupo Manzano?

La resolución de primera instancia señala que los vínculos de dirección y gestión, junto con declaraciones públicas de José Luis Manzano, demostrarían la existencia de un control de facto sobre el Fideicomiso Manzano.

Manzano ejerce el control exclusivo de Integra Tec y, en declaraciones públicas recogidas por la resolución, reconoce como propias a Telefónica, IPC y Volcan.

Para el Indecopi, estos elementos permiten establecer que Integra Tec formaba parte del mismo grupo económico. La autoridad descartó así que la adquisición de Telefónica del Perú pudiera considerarse el primer ingreso del grupo al mercado peruano.

¿Qué sigue para Integra Tec?

La decisión de la Comisión corresponde a la primera instancia administrativa. Tras el anuncio de la apelación, el caso pasará a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, que revisará los argumentos de la empresa y la decisión adoptada por la Comisión.

La segunda instancia administrativa podrá confirmar, modificar o dejar sin efecto la decisión inicial.