Calox ingresó oficialmente al mercado peruano en el 2024. (Foto: Calox)
Calox ingresó oficialmente al mercado peruano en el 2024. (Foto: Calox)
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Mayumi García
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Con 91 años de trayectoria y presencia en 13 países de la región andina, Centroamérica y el Caribe, la multilatina farmacéutica Calox tiene como centro de operaciones importante al Perú; ello, dentro de su estrategia de producción para el medio local e internacional. .

La compañía produce medicamentos genéricos, de marca y de especialidad en una planta de 5,500 metros cuadrados (m2) en Lurín, siendo que estos productos se destinan al mercado nacional y a la exportación. “Producir en el Perú no es solo una decisión industrial: es la manera de asegurar que el medicamento esté disponible, con calidad certificada y a un precio que la gente pueda pagar”, señaló Luther Romero Diez Canseco, líder de operaciones de CALOX.

Esta instalación en el sur de Lima se suma a otras plantas que la compañía tiene en países como El Salvador (1), Venezuela (4) y Costa Rica (1). Además, fortalece la base exportadora hacia otros mercados donde la compañía tiene presencia. “Somos una compañía multilatina que crece donde fabrica”, agregó Ghenry Navarro, líder comercial de la empresa.

Presencia de Calox

Desde el Perú, Calox también proyecta extender progresivamente sus operaciones hacia Ecuador, Bolivia y Colombia.

Calox busca ampliar presencia a otros países. (Foto: Difusión)
Calox busca ampliar presencia a otros países. (Foto: Difusión)

Actualmente, la empresa cuenta con 209 registros sanitarios activos en el país y tres líneas de producción: genéricos, marcas y cuidado primario, y especialidades.

Calox es una empresa que manufactura y comercializa productos farmacéuticos con casa matriz en Caracas (Venezuela). Adicionalmente, tiene operaciones en Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Perú, entre otros.

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