Calox compró planta de Vitapharma en Lurín. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
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A casi dos años de la compra del laboratorio peruano Vitapharma, la farmacéutica Calox, con presencia en más de 10 países de la región andina, Centroamérica y el Caribe, busca consolidar su operación en el Perú; además, de potenciar su llegada a países vecinos a tráves de producción realizada en su planta local. Con alrededor de US$ 1.2 millones en inversiones desde su aterrizaje en suelo nacional, la compañía proyecta aumentar de manera importante esta cifra en los próximos cinco años.

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