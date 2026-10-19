A casi dos años de la compra del laboratorio peruano Vitapharma, la farmacéutica Calox, con presencia en más de 10 países de la región andina, Centroamérica y el Caribe, busca consolidar su operación en el Perú; además, de potenciar su llegada a países vecinos a tráves de producción realizada en su planta local. Con alrededor de US$ 1.2 millones en inversiones desde su aterrizaje en suelo nacional, la compañía proyecta aumentar de manera importante esta cifra en los próximos cinco años.
Ghenry Navarro, vicepresidente Comercial de Calox, explicó que la empresa en Perú cuenta con aproximadamente 240 registros, de los cuales más de 150 fueron heredados de Vitapharma, tras su adquisición a fines del 2024. El portafolio está nutrido por un conjunto de fármacos enfocados al tratamiento de enfermedades del sistema nervioso, cardiometabólicas, respiratorias, vinculadas a la salud del hombre, entre otros.
“Entre las categorías más relevantes para el mercado local, por su nivel de ventas, se encuentran los medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diabetes, así como los antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y tratamientos para el sistema nervioso central”, detalló el ejecutivo.
Navarro adelantó que en lo que resta del 2026 y el 2027, el objetivo es introducir en el mercado alrededor de nueve productos nuevos, orientados a dolencias cardiovasculares, antialérgicos, cremas dermatológicas y productos con reformulaciones bioequivalentes. Además, no descartó tener presencia en segmentos vinculados a la salud de la mujer.
“Es una categoría que estamos trabajando, tales como productos hormonales que vamos a traer en los próximos meses”, añadió.
Actualmente, el modelo de venta de Calox considera distribuidores de alcance nacional, cadenas de farmacias, clínicas privadas y clientes especializados.
Mayor participación de exportaciones
Con la compra de la planta de Vitapharma, de más de 5,000 metros cuadrados (m2) en Lurín, Calox sumó una séptima instalación a su cartera, dado que la multilatina ya cuenta con operaciones de producción en El Salvador (1), Venezuela (4) y Costa Rica (1). Navarro recordó que previo a la adquisición en Perú se evaluó tres factores: estabilidad económica, situación política y talento.
“Nuestra visión es que Perú opere como un hub productivo para la región Andina. La expansión será gradual y disciplinada, alineando capacidad, registros sanitarios, demanda y viabilidad logística antes de ingresar o ampliar presencia en cada mercado”, expresó Navarro.
Dentro de esa estrategia, el representante sostuvo que la planta de Lurín es central, dado que sus certificaciones y capacidades de manufactura y almacenamiento, fortalecen la posibilidad de servir a otros mercados andinos con productos fabricados en Perú.
“La producción de Lurín abastece principalmente al mercado peruano, y viene ampliando progresivamente su alcance hacia Ecuador, donde proyectamos lanzar 32 nuevos productos, aproximadamente la mitad fabricados y exportados desde nuestra planta Lurín. La incorporación prevista de nuevos registros y productos fabricados localmente nos permitirá profundizar esa plataforma exportadora”, remarcó el ejecutivo.
La finalidad es que las exportaciones desde Perú a la región andina, que actualmente representan 5% en la facturación, en cinco años tengan una presencia de 30%.
Inversiones y capacidad productiva
Desde la transacción de Vitapharma, Calox ha invertido cerca de US$ 1.2 millones en la nueva operación peruana, considerando desembolsos en maquinarias y portafolio. Sin embargo, Navarro incidió que en línea con la expansión proyectada, dicha suma aumentará en los próximos cinco años.
“Nuestra agenda de inversión se concentra en nuestra capacidad productiva y la innovación del portafolio. Continuaremos con la modernización de la planta Lurín, el fortalecimiento del laboratorio de control de calidad y el desarrollo de nuevos productos para Perú y la región”, expresó.
El ejecutivo indicó que tras los desembolsos, entre el 2025 y el 2026, la capacidad de producción de la planta de Lurín tuvo un incremento del 12%; en tanto, que con la nueva maquinaria y remodelación de las instalaciones se espera incrementar alrededor de 50% la capacidad de salida de tabletas y cápsulas.
“Nuestra mirada es de mediano plazo. El crecimiento futuro vendrá de tres fuentes concretas: mayor productividad de la planta, nuevos productos y expansión regional”, finalizó.
Claves
- Calox aguarda culminar el 2026 con un crecimiento de entre 6% y 7% en relación al 2025.
- El norte del Perú representa aproximadamente 21% de las ventas de Calox, y constituye el principal mercado fuera de Lima. El sur, liderado por plazas como Arequipa, Tacna y Puno, es el segundo gran bloque regional, seguido del oriente del país. “Estamos fortaleciendo cobertura y capacidades de distribución para crecer en Iquitos, Tarapoto y Pucallpa”, destacó Navarro.
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Santa. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.