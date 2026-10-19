Ghenry Navarro, vicepresidente Comercial de Calox, explicó que la empresa en Perú cuenta con aproximadamente 240 registros, de los cuales más de 150 fueron heredados de Vitapharma, tras su adquisición a fines del 2024. El portafolio está nutrido por un conjunto de fármacos enfocados al tratamiento de enfermedades del sistema nervioso, cardiometabólicas, respiratorias, vinculadas a la salud del hombre, entre otros.

“Entre las categorías más relevantes para el mercado local, por su nivel de ventas, se encuentran los medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diabetes, así como los antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y tratamientos para el sistema nervioso central”, detalló el ejecutivo.

Navarro adelantó que en lo que resta del 2026 y el 2027, el objetivo es introducir en el mercado alrededor de nueve productos nuevos, orientados a dolencias cardiovasculares, antialérgicos, cremas dermatológicas y productos con reformulaciones bioequivalentes. Además, no descartó tener presencia en segmentos vinculados a la salud de la mujer.

“Es una categoría que estamos trabajando, tales como productos hormonales que vamos a traer en los próximos meses”, añadió.

Actualmente, el modelo de venta de Calox considera distribuidores de alcance nacional, cadenas de farmacias, clínicas privadas y clientes especializados.

Mayor participación de exportaciones

Con la compra de la planta de Vitapharma, de más de 5,000 metros cuadrados (m2) en Lurín, Calox sumó una séptima instalación a su cartera, dado que la multilatina ya cuenta con operaciones de producción en El Salvador (1), Venezuela (4) y Costa Rica (1). Navarro recordó que previo a la adquisición en Perú se evaluó tres factores: estabilidad económica, situación política y talento.

“Nuestra visión es que Perú opere como un hub productivo para la región Andina. La expansión será gradual y disciplinada, alineando capacidad, registros sanitarios, demanda y viabilidad logística antes de ingresar o ampliar presencia en cada mercado”, expresó Navarro.

Ghenry Navarro, vicepresidente Comercial de Calox. (Foto: Calox)

Dentro de esa estrategia, el representante sostuvo que la planta de Lurín es central, dado que sus certificaciones y capacidades de manufactura y almacenamiento, fortalecen la posibilidad de servir a otros mercados andinos con productos fabricados en Perú.

“La producción de Lurín abastece principalmente al mercado peruano, y viene ampliando progresivamente su alcance hacia Ecuador, donde proyectamos lanzar 32 nuevos productos, aproximadamente la mitad fabricados y exportados desde nuestra planta Lurín. La incorporación prevista de nuevos registros y productos fabricados localmente nos permitirá profundizar esa plataforma exportadora”, remarcó el ejecutivo.

La finalidad es que las exportaciones desde Perú a la región andina, que actualmente representan 5% en la facturación, en cinco años tengan una presencia de 30%.

Inversiones y capacidad productiva

Desde la transacción de Vitapharma, Calox ha invertido cerca de US$ 1.2 millones en la nueva operación peruana, considerando desembolsos en maquinarias y portafolio. Sin embargo, Navarro incidió que en línea con la expansión proyectada, dicha suma aumentará en los próximos cinco años.

“Nuestra agenda de inversión se concentra en nuestra capacidad productiva y la innovación del portafolio. Continuaremos con la modernización de la planta Lurín, el fortalecimiento del laboratorio de control de calidad y el desarrollo de nuevos productos para Perú y la región”, expresó.

La planta de Calox en Lurín es de más de 5,000 m2. (Foto: Calox)

El ejecutivo indicó que tras los desembolsos, entre el 2025 y el 2026, la capacidad de producción de la planta de Lurín tuvo un incremento del 12%; en tanto, que con la nueva maquinaria y remodelación de las instalaciones se espera incrementar alrededor de 50% la capacidad de salida de tabletas y cápsulas.

“Nuestra mirada es de mediano plazo. El crecimiento futuro vendrá de tres fuentes concretas: mayor productividad de la planta, nuevos productos y expansión regional”, finalizó.

Claves

Calox aguarda culminar el 2026 con un crecimiento de entre 6% y 7% en relación al 2025.

El norte del Perú representa aproximadamente 21% de las ventas de Calox, y constituye el principal mercado fuera de Lima. El sur, liderado por plazas como Arequipa, Tacna y Puno, es el segundo gran bloque regional, seguido del oriente del país. “Estamos fortaleciendo cobertura y capacidades de distribución para crecer en Iquitos, Tarapoto y Pucallpa”, destacó Navarro.