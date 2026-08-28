Justicia de Brasil anula pruebas de Odebrecht relacionadas a Alejandro Toledo. Foto: Jesús Saucedo GEC
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Redacción Gestión
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y que estaban relacionadas con los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo.

, empleados por la constructora brasileña para registrar información vinculada con sus operaciones.

El magistrado brasileño determinó que las pruebas obtenidas por el 13 Juzgado Federal de Curitiba, cuando estaba a cargo del entonces juez Sergio Moro, presentan vicios jurídicos desde su origen.

El fallo brasileño consideró que los documentos derivados del acuerdo de lenidad entre Odebrecht y la fiscalía de Brasil no son procesalmente adecuados para ser utilizados en este caso.

El magistrado concluyó que hubo irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas digitales durante su obtención en los tribunales de Curitiba.

A su vez, el pronunciamiento también estableció que los registros de presuntos pagos ilícitos no pueden ser usados en procesos judiciales que se tramiten fuera de Brasil.

Por ello, para que tenga efectos formales, el Ministerio de Justicia de Brasil deberá notificar oficialmente a las autoridades peruanas mediante el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional (DRACI).

Como se recuerda, Alejandro Toledo cumple una condena de 20 años y 6 meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur, vinculado a Odebrecht. El Poder Judicial concluyó que el mandatario favoreció a la constructora en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la mencionada carretera.

La decisión se basó en criterios de exclusión de pruebas que ya habían sido aplicados en investigaciones relacionadas con el expresidente Ollanta Humala. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
La decisión se basó en criterios de exclusión de pruebas que ya habían sido aplicados en investigaciones relacionadas con el expresidente Ollanta Humala. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

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