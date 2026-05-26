De acuerdo con el análisis, el 56% de las personas que cuentan con CTS planea retirar este beneficio. En tanto, el 29% se niega a esta posibilidad y un 15% aún no toma una decisión sobre el particular. Entre los que ya optaron por la disposición del fondo, más de la mitad dispondrá del dinero total en cuenta.

Jairo Ortiz, jefe de Proyectos y Operaciones de Clientes Anónimos, sostuvo que los jóvenes de 25 a 34 años muestran mayor inclinación de retiro total de este beneficio, justificándose que en esta etapa de vida se concentra mayores responsabilidades económicas, como independencia financiera, formación de hogar o crianza de hijos.

“Por el contrario, las personas de 35 años a más muestran una mayor preferencia por realizar retiros parciales, con porcentajes cercanos al 32%, lo que podría reflejar una estrategia más orientada a complementar gastos específicos sin disponer de la totalidad del fondo”, explicó el ejecutivo.

Por zonas en la capital, los residentes en Lima Norte concentran la mayor intención de retiro total, alcanzando un 49%; en tanto, los beneficiarios que prefieren no disponer de estos fondos y preservarlos como mecanismo de respaldo económico se encuentran, principalmente, en Lima Este (45%) y Lima Sur (41%).

¿A qué destinarán la CTS?

Respecto a los destinos del desembolso de la CTS, el estudio de Clientes Anónimos indica que el dinero se utilizará como un soporte económico inmediato para cubrir necesidades esenciales y obligaciones de primera necesidad, priorizando gastos del hogar (42%), seguidos de la inversión en educación (41%) y el pago de deudas (36%), entre quienes piensan retirar el beneficio.

“Es importante destacar que se observa una mayor presión financiera en las mujeres, quienes muestran una mayor intención de utilizar la CTS para el pago de deudas en comparación con los hombres. Esto podría reflejar diferencias en niveles de endeudamiento o en la priorización de obligaciones económicas dentro del hogar”, remarcó Ortiz.

Respecto a la posibilidad de ahorro, el ejecutivo resaltó que aunque la orientación principal de la CTS sigue siendo cubrir gastos inmediatos, un 18% de limeños retiraría este dinero para destinarlo al ahorro en un fondo, principalmente, aquellos que radican en Lima Norte, cuya zona lidera esta intención de ahorro.

“Por el contrario, los consumos discrecionales como viajes, tecnología o compra de ropa presentan una menor intención de uso, alcanzando solo el 10%, lo que refuerza la idea de que este beneficio se destina mayoritariamente a necesidades básicas y compromisos financieros”, finalizó.

El dato:

Del total de personas encuestadas en este estudio, el 35% señaló que actualmente recibe CTS, lo que evidencia que aproximadamente tres de cada 10 trabajadores cuentan con este beneficio laboral. La mayor concentración de personas que perciben CTS se encuentra entre los adultos de 25 a 34 años, quienes representan el 46% del total; a la vez en segundo lugar, se ubican las personas de entre 35 y 44 años con un 31%.

Ficha técnica:

Muestra: 412 trabajadores (hombres y mujeres).

412 trabajadores (hombres y mujeres). Edad: 18 a 55 años.

18 a 55 años. Margen de error: ± 4.88%.

± 4.88%. Nivel de confianza: 95%.

95%. Tipo de muestreo: cuantitativo–descriptivo.

cuantitativo–descriptivo. Método de muestreo: encuesta presencial por interceptación.

encuesta presencial por interceptación. Instrumento: cuestionario estructurado online.

cuestionario estructurado online. Puntos de muestreo: corredor rojo - Jockey Plaza; corredor rojo - Universitaria; Línea 1 - Angamos; Línea 1 - Bayóvar; Línea 1 - Gamarra; Línea 1 - Villa El Salvador; Metropolitano - Centro Cívico; Metropolitano - Javier Prado; Metropolitano - Matellini; Metropolitano - Naranjal.

corredor rojo - Jockey Plaza; corredor rojo - Universitaria; Línea 1 - Angamos; Línea 1 - Bayóvar; Línea 1 - Gamarra; Línea 1 - Villa El Salvador; Metropolitano - Centro Cívico; Metropolitano - Javier Prado; Metropolitano - Matellini; Metropolitano - Naranjal. Fecha: del 21 al 24 de abril de 2026.