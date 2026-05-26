Aunque la orientación principal de la CTS sigue siendo cubrir gastos inmediatos, un 18% de limeños retiraría este dinero para destinarlo al ahorro en un fondo. (Foto: Andina).
Aunque la orientación principal de la CTS sigue siendo cubrir gastos inmediatos, un 18% de limeños retiraría este dinero para destinarlo al ahorro en un fondo. (Foto: Andina).
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Mayumi García
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Recientemente, las empresas en Perú realizaron el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a sus trabajadores en planilla y estos fondos actualmente son de libre disponibilidad, amparados en la Ley N.º 32322. A partir de esa situación, Clientes Anónimos elaboró un estudio en el que brinda detalle de las intenciones de retiro de los favorecidos, así como el destino que proyectan dar a este beneficio.

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