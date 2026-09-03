La Municipalidad Metropolitana de Lima avanza con la convocatoria para conformar una Guardia Metropolitana armada, una propuesta que ya genera cuestionamientos por el alcance que podría tener este nuevo cuerpo en materia de seguridad ciudadana.

Como se sabe, Emape abrió 16 plazas para Guardias Metropolitanos de Seguridad, quienes tendrán entre sus funciones realizar patrullaje preventivo y coordinar acciones con la Policía Nacional.

Al respecto, el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, cuestionó la iniciativa y advirtió que podría convertirse en una “policía paralela” a la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de su cuenta en X, el legislador calificó la propuesta como “ilegal e inconstitucional” y la consideró un “gravísimo error”. Según sostuvo, la creación de nuevos cuerpos armados podría generar una mayor fragmentación de las funciones de seguridad en el país.

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Rospigliosi argumentó que el Perú es una república unitaria y no un Estado federal, por lo que cuestionó que se permita la creación de estructuras de seguridad que puedan superponerse a las funciones de la Policía Nacional.

¿Qué perfil busca Lima?

El cuestionamiento del senador se produjo luego de que difundiera un documento que mostraría el perfil y los requisitos considerados para el puesto de guardia metropolitano.

De acuerdo con el documento, uno de los requisitos mínimos sería contar con secundaria completa y experiencia laboral en el sector público o privado.

El Municipio de Lima convoca concurso para constituir una “Guardia Metropolitana” armada. Quiere formar una POLICÍA PARALELA. Eso no solo es ilegal e inconstitucional, sino un gravísimo error. El Perú es una república unitaria, no un país federal. México tiene 1,800 cuerpos… pic.twitter.com/erwfWK86uQ — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) September 3, 2026

El perfil también contempla experiencia en seguridad privada armada, Fuerzas Armadas, Policía Nacional o actividades operativas similares.

Asimismo, se considera como requisito haber llevado cursos relacionados con seguridad privada armada, gestión de riesgo operativo u otras actividades vinculadas con labores de seguridad.

Entre las competencias requeridas figuran el trabajo en equipo, autocontrol, manejo de crisis, agilidad física y coordinación ojo-mano-pie.

El documento difundido también establece una talla referencial de 1.75 metros para varones y 1.65 metros para mujeres.

La advertencia sobre una “policía paralela”

Rospigliosi cuestionó que una municipalidad pueda impulsar un cuerpo armado con características que, desde su perspectiva, podrían acercarlo a funciones propias de la Policía Nacional.

El senador comparó la situación con México y sostuvo que ese país cuenta con alrededor de 1.800 cuerpos policiales. Según afirmó, algunos de estos organismos habrían terminado bajo control de organizaciones vinculadas al narcotráfico y la delincuencia.

“Ese es el ejemplo que hay que mirar. No se debe permitir una mayor fragmentación del país”, señaló el parlamentario.

La discusión queda así centrada en cuáles serían exactamente las funciones, competencias y límites de la Guardia Metropolitana, así como en la forma en que este cuerpo se articularía con la Policía Nacional y las labores de seguridad ciudadana que ya desarrollan las municipalidades.

Alcalde de Lima defiende propuesta

Frente a las críticas del senador fujimorista Fernando Rospigliosi, quien calificó la medida como un “grave error” y advirtió sobre la posibilidad de crear una “policía paralela”, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, negó que esa sea la finalidad de la autorización otorgada.

En diálogo con Canal N, Reggiardo calificó de “ciencia ficción” las comparaciones con los cuerpos policiales municipales de otros países y sostuvo que EMAPE cuenta con una autorización específica en su calidad de empresa, por lo que la medida no supone la creación de una policía municipal.

El alcalde de Lima negó que la autorización para el uso de armas por parte del personal de EMAPE implique crear una policía municipal y aseguró que el procedimiento cumplió con los requisitos establecidos por Sucamec. Foto: Captura Canal N.

El alcalde también invitó a Rospigliosi a comunicarse directamente con él para explicarle los alcances de la autorización y evitar interpretaciones que, según señaló, no corresponden a lo aprobado.

Asimismo, aseguró que el procedimiento se realizó conforme a los requisitos establecidos por Sucamec y descartó que exista confusión respecto de la medida adoptada.