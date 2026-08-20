El factoring viene ganando espacio como alternativa de financiamiento para las empresas peruanas, pero su participación en operaciones vinculadas al Estado todavía es reducida, reconoció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según Oscar Orcón, director general de Mercados Financieros del MEF, la participación del sector público en este mercado no llega ni al 4%, por lo que se evalúan condiciones para ampliarla.

“El factoring con entidades del Estado no llega ni a 4%, es muy reducido. Lo que estamos valorando es qué condiciones dar para que mejore eso. Estamos viendo las métricas, revisando la información de las cuentas públicas, y qué es lo que ha venido funcionando. Comparativamente con lo que tenemos en el privado, es muy pequeño”, dijo Orcón durante el Foro de Herramientas Financieras de la Asociación de Exportadores (Adex).

La búsqueda de una mayor participación estatal ocurre en un mercado que ha registrado un fuerte avance durante la última década, pues desde el 2015 el monto negociado se ha multiplicado casi 187 veces.

Actualmente, en lo que va del 2026, el factoring mueve alrededor de S/ 27,000 millones. Los datos de Cavali muestran que estos resultados al segundo trimestre son 12% mayores que hace un año.

Solo en lo que va del 2026, el factoring viene moviendo alrededor de S/ 27,000 millones, informó el MEF. (Imagen: Andina)

¿Qué se prepara?

Entre las medidas que el MEF viene trabajando es la recuperación de un esquema de garantías para las operaciones de factoring. Orcón señaló que se está trabajando con Cofide en una nueva versión de un mecanismo similar al utilizado durante la pandemia bajo el Decreto de Urgencia 040 (medidas para mitigar los efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las mypes mediante su financiamiento a través de empresas de factoring).

“Fue una herramienta que ayudó en un momento muy álgido donde muchas actividades estaban cerradas y se garantizaron casi S/ 1,000 millones y una morosidad muy baja. Entonces, queremos retomar esto, estamos trabajando con Cofide para hacer una nueva revisión a lo que ha salido porque queremos que contribuya”, indicó el funcionario.

Facturas internacionales

Por otro lado, el representante del MEF también indicó que se evalúa ampliar el factoring hacia las facturas internacionales. Según indicó, no existe una diferencia sustancial entre una factura nacional y una internacional.

El principal reto para implementar el factoring internacional radica en el acceso a la información necesaria para evaluar el riesgo de las empresas compradoras en el extranjero. En ese sentido, señaló que se analiza cómo hacer que esa información pueda ser usada por los operadores de factoring para evaluar las facturas y determinar si pueden ser descontadas.

A partir de ello, el director de Mercados Financieros del MEF indicó que se determinará “qué tipo de cambio normativo y a qué nivel se requiere” para facilitar este tipo de operaciones.