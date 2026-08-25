Universitario arrastra un proceso concursal iniciado en 2012. Su deuda considerada en el plan de viabilidad aprobado por Sunat en 2024 asciende a alrededor de S/415 millones, con un plazo de pago de hasta 30 años. (Foto: Universitario de Deportes)
Universitario arrastra un proceso concursal iniciado en 2012. Su deuda considerada en el plan de viabilidad aprobado por Sunat en 2024 asciende a alrededor de S/415 millones, con un plazo de pago de hasta 30 años. (Foto: Universitario de Deportes)
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Eduardo Sotelo
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Durante años, la deuda ha sido un partido que Universitario juega fuera de la cancha. Mientras el equipo buscaba destacar en lo deportivo, el club arrastraba un proceso concursal iniciado en 2012, una deuda que llegó a superar los S/ 400 millones y una disputa entre sus principales acreedores, Sunat y Gremco. Ahora, cuando la ‘U’ viene de tres títulos nacionales consecutivos y de construir una operación comercial con nuevos auspiciadores, estadios llenos y mayores fuentes de ingresos, una resolución judicial vuelve a poner ese conflicto sobre la mesa. La pregunta ya no es solo cuánto debe Universitario, sino qué puede pasar con el negocio que se ha construido alrededor del club.

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