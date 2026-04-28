Bsale, software de gestión y ventas de origen chileno, proyecta crecer en el mercado peruano durante el 2026, impulsado por la expansión de su base de clientes y el desarrollo de nuevas funcionalidades. La empresa, que opera en Chile, México y Perú desde hace casi una década, apunta a consolidar su presencia en el segmento de pymes en un contexto de mayor adopción de herramientas digitales.

Elvira Montero, cofundadora de Bsale, explicó a Diario Gestión que proyectan un crecimiento de 35% en ingresos en Perú para este año, con una facturación estimada de US$ 2 millones, impulsada por la expansión de su base de clientes y la adopción de soluciones digitales por parte de las pymes.

“La incorporación de nuevos clientes representa más del 80% del incremento de nuestros ingresos”, indicó Montero. “El restante provendrá de la profundización en el uso de sus servicios a través de la adopción de nuevos módulos que permiten a las empresas ampliar sus canales de venta y mejorar su gestión operativa”.

Según datos de la empresa, existen alrededor de 2.3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en el país, que concentran el 89% del empleo. Bsale atiende hoy a 1,800 comercios y prevé superar los 2,500, en línea con el avance de la digitalización de los negocios en el país. Asimismo, la operación local pasó de representar el 7% en 2024 a 12% en 2025 de los ingresos de la compañía a nivel regional.

A nivel geográfico, si bien Lima concentra más del 80% de su cartera, la compañía identifica oportunidades de crecimiento en regiones como La Libertad, Arequipa y Cusco, que vienen mostrando una evolución sostenida. En particular, Cusco representa cerca del 2% de la operación, impulsado por el dinamismo del turismo y la creación de nuevos negocios.

“Perú es un país emprendedor por naturaleza y que existe un alto potencial de crecimiento, no solo en la capital”, comentó. “Continuaremos impulsando soluciones que se adapten a las necesidades de los negocios locales y faciliten su digitalización“.

Elvira Montero, cofundadora de Bsale.

A nivel regional, la empresa evalúa su ingreso a nuevos mercados como Brasil, Colombia y España en un horizonte de cinco años, en línea con su plan de expansión internacional.

Integraciones y desarrollo tecnológico

Como parte de su estrategia, la compañía viene fortaleciendo su ecosistema de integraciones con el objetivo de ampliar los canales de venta y simplificar la operación de las pymes.

En 2026, destaca su alianza con Niubiz en Perú, enfocada en optimizar los procesos de pago, evitando la digitación manual de montos en terminales y reduciendo errores en los puntos de venta.

A ello se suman integraciones con marketplaces como Falabella en 2025 y Mercado Libre en 2019, así como con operadores logísticos y medios de pago, lo que permite a los negocios gestionar sus ventas en distintos canales —tienda física, e-commerce y plataformas digitales— de manera sincronizada.

En paralelo, Bsale avanza en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) para optimizar la gestión operativa. Entre sus desarrollos se incluyen soluciones que generan descripciones automáticas de productos, sugieren precios en función del mercado y permiten el reconocimiento de inventario a partir de imágenes.

“La incorporación de IA en la aplicación de Bsale funcionará como un asistente de ventas”, señaló Montero. “Por ejemplo, si un emprendedor quiere subir un producto a su catálogo online, puede tomar una foto y el sistema genera automáticamente una descripción, sugiere precios y propone información relacionada”.

Gustavo Montero, CEO de Bsale Chile y lan Meyer, director general de Mercado Libre Chile.

Además, la empresa viene trabajando en funcionalidades que automatizan procesos como la carga de productos y la recepción de mercadería mediante lectura de códigos desde dispositivos móviles.