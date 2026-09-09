El impacto económico de la guerra comercial que había anticipado el primer ministro canadiense, Mark Carney, ya golpea con fuerza a algunas pequeñas empresas que exportan a Estados Unidos.

En todo Canadá, las empresas están perdiendo pedidos, evaluando recortes de empleos y enfrentando mayores costos. Para algunas, está en juego su supervivencia.

Fine Cotton Factory Inc., con sede en Toronto, exporta entre el 30% y el 50% de sus productos a EE.UU. Desde que entraron en vigor los aranceles, algunos pedidos estadounidenses fueron cancelados o aplazados y han disminuido los nuevos encargos a ambos lados de la frontera, según el vicepresidente ejecutivo Skip Kann . Teme tener que despedir a algunos de sus 250 empleados este mismo mes.

“Estamos luchando por nuestra vida en este momento”, dijo Kann.

Las conversaciones entre ambos países colapsaron el 21 de agosto, lo que activó al día siguiente aranceles estadounidenses de 50% sobre US$ 20,000 millones en productos canadienses, como textiles, pinturas, prendas de vestir, alcohol y miel. Canadá anunció aranceles de represalia sobre importaciones estadounidenses por un monto similar, que entraron en vigor el martes. El riesgo es que la guerra comercial siga escalando.

Muchos pequeños fabricantes canadienses habían quedado protegidos de los aranceles estadounidenses anteriores gracias a exenciones contempladas en el tratado comercial de América del Norte. Pero los nuevos gravámenes impuestos por el presidente Donald Trump en agosto ignoran ese acuerdo.

Aunque los US$ 20,000 millones representan apenas el 5% de las exportaciones anuales de bienes de Canadá a EE.UU., los nuevos aranceles parecen golpear de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, que generan cerca de la mitad del producto interno bruto del país. El gobierno canadiense amplió los préstamos y otras ayudas financieras para estas firmas como parte de un paquete de 7,500 millones de dólares canadienses (US$ 5,400 millones) destinado a empresas y trabajadores afectados por la última ronda de aranceles.

Esas medidas no apagarán el incendio, dijo Kann. Como muchos empresarios que dependen de los mercados extranjeros para crecer, afirma que ya agotó las oportunidades en Canadá. Además, algunas ayudas federales, como el financiamiento para estudios de mercado y nuevas tecnologías, solo ofrecen soluciones a más largo plazo.

Para cuando lleguen las soluciones del gobierno, podría ser demasiado tarde, dijo Kann.

La supervivencia de Fine Cotton también afecta a otras empresas. La compañía posee una de las pocas grandes plantas de teñido de Canadá y es un proveedor crucial para Jerico, un fabricante de ropa de Ontario que se enorgullece de tener una cadena de suministro totalmente nacional.

Si esa planta cierra, Jerico ya no podrá teñir ni terminar tejidos de punto a gran escala en Canadá, dijo su director gerente, Salmaan Andani. Según Andani, fabricantes como el suyo tendrían que abastecerse en el extranjero, lo que podría desmantelar, eslabón por eslabón, la industria canadiense de tejidos de punto y confección.

Andani dijo que los aranceles probablemente harán que la empresa pierda todas sus exportaciones a EE.UU., que representan hasta el 10% de sus ventas. Jerico tiene productos por 22,000 dólares canadienses listos para enviar a la Universidad de San Francisco, que eligió a la compañía para apoyar la producción ética y orgánica. Pero los aranceles elevarían en 8,600 dólares canadienses el costo para la universidad, por lo que ambas partes acordaron dejar el pedido en suspenso en vez de cancelarlo.

Fine Cotton es propietaria de una de las pocas plantas de teñido a gran escala de Canadá. Fotógrafo: Adetona Omokanye/Bloomberg.

Redwood Classics Apparel es otro fabricante canadiense que prevé perder todas sus ventas en EE.UU., equivalentes a cerca del 25% de su producción. Kathy Cheng, inmigrante de Hong Kong, es copropietaria de la empresa junto con su padre. Desde su fábrica en Toronto, que emplea a unas 80 personas, el mayorista de ropa ha abastecido a marcas como Roots Canada y Holt Renfrew.

Cheng describe su empresa como una “historia de amor con Canadá”: su manera de retribuir a la comunidad que acogió a su familia manteniendo la producción en el país. Quiere que las compañías canadienses elijan proveedores locales, algo que puede marcar una gran diferencia para una pequeña empresa como la suya. Por ahora no necesita reducir personal, en parte gracias al creciente interés de empresas locales por hacer pedidos de ropa corporativa.

Cheng también ha recibido pedidos de antiguos clientes estadounidenses desde que entraron en vigor los aranceles. Pero como ninguna de las partes puede absorber el recargo de 50%, decidió, al igual que Andani, dejarlos en suspenso.

Kathy Cheng, copropietaria de Redwood Classics Apparel. Fotógrafo: Adetona Omokanye/Bloomberg.

Golpe devastador

Kevin Nixon administra una granja de miel en el sur de Alberta y vende hasta la mitad de su producción al otro lado de la frontera con EE.UU. Envió algunos cargamentos antes de que venciera el plazo para la entrada en vigor de los aranceles a principios de agosto.

No sabe si sus compradores estadounidenses podrán absorber un aumento de precios de 50%, pero dijo que no puede asumir ese costo porque sus márgenes ya son estrechos. Mientras tanto, intenta cerrar la temporada de cosecha y vender la producción de este año. “Estamos en el limbo”, dijo Nixon . “Es estresante”.

Para otros, los aranceles de represalia de Canadá causan más daño que el golpe inicial de los gravámenes estadounidenses.

Nixon Honey Farm vende hasta la mitad de su producción al otro lado de la frontera. Fotógrafo: Gavin John/Bloomberg.

Cloverdale Paint Inc. fabrica pintura industrial en Columbia Británica, pero importa de EE.UU. las latas de acero que utiliza. Desde el martes, esos envases pagan un arancel de 50%, frente al 25% anterior. Darrin Noble , presidente de Cloverdale, estima que los aranceles de ambos países reducirán la rentabilidad en un 20%, un golpe que probablemente terminará afectando las bonificaciones de los más de 1,100 empleados canadienses de la compañía. “Es devastador”, dijo.

El apicultor Kevin Nixon. Fotógrafo: Gavin John/Bloomberg.

Noble está pidiendo al gobierno canadiense que exima del gravamen a las importaciones de latas de acero. Cloverdale se benefició de un programa similar implementado en marzo pasado, durante la primera ronda de la guerra comercial. En esa ocasión, la ayuda llegó en cuestión de semanas.

Henry of Pelham Family Estate Winery espera que los aranceles acaben con todas sus exportaciones a EE.UU. Sin embargo, Paul Speck , quien posee y dirige el negocio junto con sus dos hermanos en St. Catharines, Ontario, se considera uno de los ganadores de la guerra comercial. Menos del 1% de sus ventas va a EE.UU. y el negocio creció un 25% después de que la provincia prohibiera la venta de alcohol estadounidense, incluido el vino, en las tiendas controladas por el gobierno. Speck también está recurriendo a proveedores europeos para comprar los equipos agrícolas que antes adquiría en EE.UU.

Ese apoyo popular también le resulta familiar a Nixon, el productor de miel. Días después de que entraran en vigor los aranceles, personas de todo Canadá comenzaron a contactarlo para comprar algunos frascos y ayudar a una empresa canadiense atrapada en la guerra comercial.