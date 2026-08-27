El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este jueves que evalúa cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por “océano América”. La declaración se produjo durante un acto en el Despacho Oval, donde el mandatario firmó una orden ejecutiva para que el Gobierno estadounidense utilice el nombre “lago América” para referirse al lago Ontario, que comparte con Canadá.

“Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos” , afirmó el mandatario al referirse a sus planes sobre las denominaciones geográficas.

Trump recordó que ya impulsó el cambio de nombre del golfo de México a “golfo de América” mediante una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, el mismo día en que asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos.

“Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago”, señaló Trump, antes de plantear la posibilidad de extender esta política a alguno de los dos océanos que bañan las costas estadounidenses.

Trump y el lago Ontario

El presidente estadounidense también sostuvo que llevaba tiempo considerando el cambio de denominación del lago Ontario.

“Sobre el cambio a ‘Lago de América’ es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo”, afirmó. Trump ya había anticipado esta medida el martes a través de sus redes sociales, luego de protagonizar un intercambio de críticas con Doug Ford, jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, en medio de las tensiones comerciales entre ambos países.

Trump firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos denomine “lago América” al lago Ontario, decisión rechazada por Canadá. Foto: EFE.

Tras la firma de la orden ejecutiva, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó la nueva denominación y sostuvo que para los canadienses el cuerpo de agua continuará siendo el lago Ontario.

“Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre”, señaló Carney en un mensaje publicado en X.

Nuevas amenazas comerciales contra Canadá

Durante su intervención, Trump volvió a cuestionar a las autoridades canadienses y reiteró su amenaza de imponer nuevos aranceles a productos provenientes del país vecino.

El mandatario señaló que Estados Unidos aplicará aranceles a los automóviles fabricados en Canadá que ingresan al mercado estadounidense, con el argumento de que busca impulsar la producción de vehículos dentro de su territorio.

“Queremos fabricar los carros aquí. Ellos pueden fabricar sus propios carros si quieren, y pueden seguir fabricándolos para Canadá. Pero no queremos que fabriquen carros para los Estados Unidos de América”, sostuvo.

Trump también acusó a Canadá de haberse beneficiado de Estados Unidos durante años en materia comercial. A ello sumó sus cuestionamientos sobre la cooperación militar entre ambos países.

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“Defendemos a Canadá gratis. No recibimos nada a cambio. No nos pagan por defender a Canadá, pero lo hacemos, y ellos lo saben”, afirmó.

Pese a sus críticas, Trump concluyó sus declaraciones asegurando que Estados Unidos “quiere mucho al pueblo de Canadá”. Según dijo, durante los últimos 15 años su país habría perdido en promedio US$60,000 millones anuales por su relación con Canadá.

Con información de EFE.