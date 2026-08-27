Donald Trump planteó la posibilidad de cambiar el nombre del Atlántico o el Pacífico por “océano América”. Foto: EFE.
Donald Trump planteó la posibilidad de cambiar el nombre del Atlántico o el Pacífico por “océano América”. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , insinuó este jueves que evalúa cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por “océano América”. La declaración se produjo durante un acto en el Despacho Oval, donde firmó una orden ejecutiva para que el Gobierno estadounidense utilice el nombre “lago América” para referirse al lago Ontario, que comparte con Canadá.

“Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos”, afirmó el mandatario al referirse a sus planes sobre las denominaciones geográficas.

Trump recordó que ya impulsó el cambio de nombre del golfo de México a “golfo de América” mediante una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, el mismo día en que asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos.

“Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago”, señaló Trump, antes de plantear la posibilidad de extender esta política a alguno de los dos océanos que bañan las costas estadounidenses.

Trump y el lago Ontario

El presidente estadounidense también sostuvo que llevaba tiempo considerando el cambio de denominación del lago Ontario.

“Sobre el cambio a ‘Lago de América’ es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo”, afirmó. Trump ya había anticipado esta medida el martes a través de sus redes sociales, luego de protagonizar un intercambio de críticas con Doug Ford, jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, en medio de las tensiones comerciales entre ambos países.

Trump firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos denomine “lago América” al lago Ontario, decisión rechazada por Canadá. Foto: EFE.
Trump firmó una orden ejecutiva para que Estados Unidos denomine “lago América” al lago Ontario, decisión rechazada por Canadá. Foto: EFE.

Tras la firma de la orden ejecutiva, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó la nueva denominación y sostuvo que para los canadienses el cuerpo de agua continuará siendo el lago Ontario.

“Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre”, señaló Carney en un mensaje publicado en X.

Nuevas amenazas comerciales contra Canadá

Durante su intervención, .

El mandatario señaló que .

“Queremos fabricar los carros aquí. Ellos pueden fabricar sus propios carros si quieren, y pueden seguir fabricándolos para Canadá. Pero no queremos que fabriquen carros para los Estados Unidos de América”, sostuvo.

Trump también acusó a Canadá de haberse beneficiado de Estados Unidos durante años en materia comercial. A ello sumó sus cuestionamientos sobre la cooperación militar entre ambos países.

“Defendemos a Canadá gratis. No recibimos nada a cambio. No nos pagan por defender a Canadá, pero lo hacemos, y ellos lo saben”, afirmó.

Pese a sus críticas, Trump concluyó sus declaraciones asegurando que Estados Unidos “quiere mucho al pueblo de Canadá”. Según dijo, durante los últimos 15 años su país habría perdido en promedio US$60,000 millones anuales por su relación con Canadá.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Trump asegura que Putin no atacará a los territorios de la OTAN
Trump dice que no tiene prisa por reanudar negociaciones de paz con Irán
Trump dice que EE.UU. no necesita a Canadá, ¿qué indica la realidad?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.