El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que no tiene prisa por retomar las conversaciones de paz con Irán, actualmente estancadas, y señaló que no ha fijado un plazo para que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones.

En una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, Trump afirmó que Estados Unidos mantiene una posición favorable frente a la República Islámica.

“No tengo ningún plazo, ninguno. No tengo prisa. No tengo plazo alguno. Estamos ganando con mucha ventaja” , sostuvo.

El mandatario también volvió a cuestionar la situación económica y social de Irán. Afirmó que el país enfrenta una “inflación enorme” y que su economía “se está desmoronando”. Asimismo, acusó a los líderes iraníes de tratar “muy mal a su pueblo” y de causar la muerte de numerosos manifestantes.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos mantiene una posición de ventaja frente a Irán y que no tiene un plazo para retomar las negociaciones de paz. Foto: EFE.

Trump apuesta por la presión económica contra Irán

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen dos días después de que Washington anunciara la operación “Paria económico”, orientada a sancionar a quienes comercien con Irán.

Estas medidas, que todavía no tienen una fecha de aplicación definida, se suman al bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas iraníes. Desde el inicio del conflicto, Irán interrumpió como represalia el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, afectando el suministro mundial de crudo y elevando los precios de los hidrocarburos.

Consultado sobre si las medidas económicas son más efectivas que una ofensiva militar, Trump respondió que considera que “ambas son efectivas”.

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El mandatario afirmó el martes que las fuerzas estadounidenses habían desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre las consecuencias de intentar colocar nuevos explosivos en esta importante vía para el comercio mundial de petróleo.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló el lunes que el Pentágono no ha descartado realizar “ataques cinéticos” contra objetivos iraníes.

Trump lanzó la ofensiva inicial junto con Israel el pasado 28 de febrero y, en ese momento, estimó que el conflicto duraría “unas dos semanas”. Sin embargo, ese plazo se ha extendido mientras continúan las tensiones y permanece estancada la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.

Con información de EFE.