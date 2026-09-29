Muchos de los errores de los emprendedores peruanos se producen de manera involuntaria. Imagen referencial: ChatGPT.
Muchos de los errores de los emprendedores peruanos se producen de manera involuntaria. Imagen referencial: ChatGPT.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Cumplir correctamente con las es clave para evitar problemas que pueden afectar las finanzas de un negocio. Sin embargo, algunos descuidos frecuentes, como registrar gastos sin sustento, omitir declaraciones mensuales o presentar información fuera de plazo, pueden generar intereses, observaciones y multas.

Ante este escenario, Rocío Lingán, contadora y gerente general de la consultora Superavit Empresarial, identifica cinco de los errores tributarios más frecuentes que observa en los negocios peruanos y comparte recomendaciones para prevenirlos.

1. Registrar gastos sin sustento real.- Uno de los errores más comunes es considerar gastos que no cuentan con un sustento real. Para evitar contingencias, es importante que cada gasto registrado pueda ser respaldado adecuadamente con la documentación correspondiente.

2. Omitir las declaraciones mensuales.- Dejar de presentar una declaración mensual puede convertirse en una contingencia para el negocio. La recomendación es mantener un control permanente de las obligaciones tributarias y sus respectivas fechas de vencimiento.

3. No bancarizar operaciones que superan los S/ 2,000.- La forma en que se realizan los pagos también es importante. deben realizarse a través del sistema financiero, por lo que los negocios deben considerar este requisito al momento de efectuar sus transacciones.

4. Cometer errores en el RUC.- Otro descuido está relacionado con la . Antes de realizar una gestión o modificación, resulta fundamental revisar los datos para evitar errores que posteriormente puedan generar inconvenientes.

5. Presentar declaraciones fuera de plazo.- Dejar pasar la fecha de vencimiento, incluso por un día, puede generar intereses. Por ello, la especialista recomienda no esperar hasta el último momento y establecer un calendario que permita cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias.

Finalmente, Lingán señala que muchos de estos errores pueden producirse de manera involuntaria, especialmente cuando los empresarios concentran sus esfuerzos en la operación diaria del negocio y dejan en segundo plano el seguimiento tributario.

Por ello, recomienda realizar revisiones periódicas y corregir oportunamente cualquier inconsistencia. La prevención permite detectar errores antes de que se conviertan en una contingencia mayor para el negocio.

TE PUEDE INTERESAR

Sunat rematará 26 inmuebles: conozca los precios
Restaurantes piden al MEF y Sunat reglas claras para proteger empleo y formalidad de mypes
Sunat reforzará uso de sus datos para decidir a quién fiscalizar: así cambiará su estrategia
Yape, Plin y otras billeteras: ¿cuánto dinero puede recibir sin tener “problemas” con Sunat?
Pymes “temen” a la Sunat: fiscalizaciones golpean futuro de sus negocios, según estudio
Sunat revisa operaciones con proveedores sin capacidad: ¿qué deben hacer las empresas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.