Cumplir correctamente con las obligaciones tributarias es clave para evitar problemas que pueden afectar las finanzas de un negocio. Sin embargo, algunos descuidos frecuentes, como registrar gastos sin sustento, omitir declaraciones mensuales o presentar información fuera de plazo, pueden generar intereses, observaciones y multas.

Ante este escenario, Rocío Lingán, contadora y gerente general de la consultora Superavit Empresarial, identifica cinco de los errores tributarios más frecuentes que observa en los negocios peruanos y comparte recomendaciones para prevenirlos.

1. Registrar gastos sin sustento real.- Uno de los errores más comunes es considerar gastos que no cuentan con un sustento real. Para evitar contingencias, es importante que cada gasto registrado pueda ser respaldado adecuadamente con la documentación correspondiente.

2. Omitir las declaraciones mensuales.- Dejar de presentar una declaración mensual puede convertirse en una contingencia para el negocio. La recomendación es mantener un control permanente de las obligaciones tributarias y sus respectivas fechas de vencimiento.

3. No bancarizar operaciones que superan los S/ 2,000.- La forma en que se realizan los pagos también es importante. Las operaciones que superan los S/ 2,000 deben realizarse a través del sistema financiero, por lo que los negocios deben considerar este requisito al momento de efectuar sus transacciones.

4. Cometer errores en el RUC.- Otro descuido está relacionado con la información registrada en el RUC. Antes de realizar una gestión o modificación, resulta fundamental revisar los datos para evitar errores que posteriormente puedan generar inconvenientes.

5. Presentar declaraciones fuera de plazo.- Dejar pasar la fecha de vencimiento, incluso por un día, puede generar intereses. Por ello, la especialista recomienda no esperar hasta el último momento y establecer un calendario que permita cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias.

Finalmente, Lingán señala que muchos de estos errores pueden producirse de manera involuntaria, especialmente cuando los empresarios concentran sus esfuerzos en la operación diaria del negocio y dejan en segundo plano el seguimiento tributario.

Por ello, recomienda realizar revisiones periódicas y corregir oportunamente cualquier inconsistencia. La prevención permite detectar errores antes de que se conviertan en una contingencia mayor para el negocio.