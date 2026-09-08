El presidente Donald Trump amenazó con bloquear las ventas en Estados Unidos del fabricante canadiense de aviones Bombardier, a pocas horas de la entrada en vigor de aranceles canadienses a productos estadounidenses, en pleno conflicto comercial entre los dos vecinos.

“¡No más ventas de Bombardier en Estados Unidos! Canadá bloquea a nuestros grandes bancos y empresas estadounidenses para que no puedan hacer negocios allí“, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En enero de este año, Trump había amenazado con retirar la certificación de aviones fabricados en Canadá, en particular de los jets de Bombardier, e imponer aranceles del “50% sobre todas las aeronaves vendidas a Estados Unidos”, descontento de que se negara” la certificación a aviones estadounidenses por parte de Ottawa.

LEA TAMBIÉN: La Casa Blanca crea un videojuego sobre la expulsión de inmigrantes

Desde que Donald Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, Canadá se ha convertido en uno de los principales objetivos de su ofensiva comercial. El mandatario republicano insiste, además, en su idea de anexar al país vecino como el “estado 51” estadounidense.

Unas horas antes de sus amenazas contra Bombardier, había publicado además en Truth Social un mapa en el que la bandera estadounidense cubre toda América del Norte, México y el Caribe, así como Groenlandia, territorio autónomo danés que desea anexar a Estados Unidos, y también Islandia.

LEA TAMBIÉN: El Gobierno de Trump pide otra vez al Tribunal Supremo restringir el voto por correo

Los aranceles canadienses de 15, 25 o 50% que deben entrar en vigor este martes 08 de septiembre afectan a unos USD 20,000 millones en productos estadounidenses, desde el acero hasta los productos lácteos, pasando por la electrónica o la pasta de papel.

El monto corresponde exactamente, según el gobierno canadiense, al de los productos canadienses afectados desde el 22 de agosto por recargos estadounidenses del 50%.

El conflicto comercial entre los dos países ha alcanzado un nivel sin precedentes desde la ruptura, el 21 de agosto, de las negociaciones con la Casa Blanca por parte del primer ministro canadiense, Mark Carney.

El exbanquero central acusó a Estados Unidos de haber querido imponer a su país un “mal acuerdo” de “condiciones injustas”, y de tener, en última instancia, el objetivo de convertir a Canadá en una “filial” y “destruir” su industria, en particular la automotriz.

Por su parte, Trump ha señalado en el pasado que “Canadá ha estado estafando a Estados Unidos durante años”. “Nosotros no necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros”, mencionó el mandatario.

Elaborado con información de EFE.