Fotografía de archivo de Zohran Mamdani, candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York (EE.UU.). Foto: EFE/ Equipo de Campaña Zohran Mamadani
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Redacción Gestión
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centrada en la defensa de los derechos laborales y el apoyo a los sindicatos.

dirigidas a “trabajadores que carecen de prestaciones dignas, salarios adecuados y representación” en sus lugares de trabajo.

La agencia conectará a trabajadores de distintos sectores de la ciudad, celebrará audiencias públicas sobre los problemas que afrontan y los pondrá en contacto con organizaciones que puedan ayudarlos a sindicalizarse, detalló el Gobierno municipal.

La nueva oficina estará dirigida por Tony Perlstein, antiguo estibador y exdirector de organización sindical del sindicato United Auto Workers (UAW).

“Cada día, los trabajadores neoyorquinos acuden a sus puestos, cumplen con sus labores y mantienen esta ciudad en funcionamiento. Sin embargo, con demasiada frecuencia no tienen voz sobre sus condiciones laborales”, afirmó Mamdani en el pronunciamiento.

Mamdani, quien asumió en enero de este año la alcaldía de la ciudad más poblada de Estados Unidos, prometió durante su campaña aumentar el número de trabajadores sindicalizados en Nueva York.

cuando rondaba el 24 %, según un informe anual publicado la semana pasada por la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Elaborado con información de EFE.

La administración de Zohran Mamdani anunció la creación de una oficina para impulsar la sindicalización y defender derechos laborales de trabajadores sin salarios, beneficios ni representación adecuados. | Crédito: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
La administración de Zohran Mamdani anunció la creación de una oficina para impulsar la sindicalización y defender derechos laborales de trabajadores sin salarios, beneficios ni representación adecuados. | Crédito: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

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