El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, afirmó que su país respeta el marco legal de los Estados con los que mantiene relaciones comerciales y de inversión, y descartó que EE.UU solicite modificaciones normativas para favorecer las condiciones de un contrato.

“Nunca Estados Unidos pediría a un país que cambie las leyes para beneficio de su contrato”, sostuvo Navarro, al ser consultado sobre las recientes tensiones en torno a las inversiones en el Perú.

El diplomático remarcó que la posición estadounidense está basada en la transparencia y claridad en sus relaciones comerciales. “Estados Unidos siempre tiene transparencia y claridad”, afirmó.

Navarro evitó, además, entrar en una polémica respecto de la presencia e inversiones de China en el Perú. “Yo no voy a entrar en ninguna polémica con China”, señaló.

En ese contexto, indicó que la agenda de las autoridades estadounidenses durante los próximos días estará concentrada en fortalecer los vínculos bilaterales y abordar temas como inversión, seguridad y el futuro de las relaciones entre ambos países.

Expomina 2026 realiza su décima edición

De otro lado, el embajador también destacó la realización de Expomina Perú 2026 y manifestó su expectativa de que las inversiones estadounidenses en la minería peruana continúen creciendo durante los próximos años.

Para Navarro, la participación de empresas y representantes de distintos países en el evento constituye una oportunidad para generar nuevos vínculos empresariales y fortalecer la relación económica entre Perú y Estados Unidos.