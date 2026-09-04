La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la clausura del local donde funcionaban dos empresas, ¿cuáles son los hechos?

El regulador clausuró ambas compañías debido a que venían promoviendo y realizando actividades de captación de fondos del público, contraviniendo lo dispuesto por la ley.

La norma establece que quienes no cuenten con autorización previa de la SBS no pueden dedicarse a recibir dinero de terceros, bajo cualquier modalidad.

En ese sentido, ambas firmas captaban los ahorros del público a través de los denominados “contratos de mutuo”, mediante los cuales prometían el pago de tasas de intereses fijas y mensuales, así como la restitución del capital al finalizar el plazo del contrato.

La SBS dispuso cierre de dos empresas. Foto: Andina

Los nombres de las compañías son Yonda & Grupo Huaraca E.I.R.L., conocida como “Yonda”, y Osma Soluciones Estratégicas E.I.R.L., conocida como “Osma Perú”, ubicadas en el distrito de San Isidro.

Las dos empresas operaban en el mismo local, ubicado en avenida Javier Prado N.º 228, Departamento N.º 201. Además, estaban vinculadas entre sí, pues “Osma Perú” refería clientes a “Yonda”, empresa que recibía el dinero de los ciudadanos, y pagaba una comisión a “Osma Perú” por dicha referencia.

Pese a los requerimientos efectuados por la SBS a los representantes de ambas empresas para que se abstengan de realizar este tipo de actividad informal, se verificó que continuaban operando en dicho local, atendiendo al público, recibiendo dinero de los clientes y prometiendo el pago de altos intereses, desacatando el mandato formulado por el regulador.

En consecuencia, además de la clausura, la SBS ha interpuesto una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los representantes de ambas empresas clausuradas, por los delitos de intermediación financiera no autorizada y desobediencia y resistencia a la autoridad.

Empresas captaban ahorros del público sin autorización. (Foto: Pexel)

La SBS invoca al público a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso al momento de decidir dónde ahorrar o invertir su dinero.