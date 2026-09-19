Piden revisar el recorte de 19.12% en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de inversiones. Foto: El Peruano.
Piden revisar el recorte de 19.12% en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de inversiones. Foto: El Peruano.
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Redacción Gestión
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La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), encabezada por su presidente y gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neyra, junto con su Consejo Directivo, se pronunciaron sobre el presupuesto programado para el próximo año.

De acuerdo con el proyecto presupuestal para el año 2027, los gobiernos regionales son el único nivel de gobierno afectado por un recorte en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de inversiones, con una reducción del 19.12%.

“Nos preocupa que los gobiernos regionales enfrenten una reducción cercana al 20% de su presupuesto de inversión, pese al alto nivel de ejecución que vienen demostrando en sus proyectos y obras”, señaló Neyra.

Según el titular de la ANGR, los gobiernos regionales han mantenido en los últimos años una ejecución presupuestal superior al 90%.

En ese sentido, sostuvo que el recorte podría limitar la capacidad financiera de las nuevas autoridades regionales para atender las demandas de la población.

El pronunciamiento fue emitido por la ANGR y su Consejo Directivo tras una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

En el encuentro también participaron el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el viceministro de Hacienda, Erick Lahura; el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, José Tangherlini; y el viceministro de Gobernanza Territorial, Enrique Vásquez.

Los gobernadores regionales que participaron en la reunión representan a Piura, Ayacucho, Lima, Huánuco, Huancavelica, Moquegua, Lambayeque, Pasco, Tumbes, Loreto, Callao, Cajamarca, Amazonas, La Libertad y Áncash.

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