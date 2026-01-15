La demanda de oficinas continúo evidenciando a los submercados de San Isidro CBD (financiero), San Isidro Occidente (corporativo), Miraflores y Este (Surco) como los favoritos. (Foto: Francisco Neyra | GEC)
La demanda de oficinas continúo evidenciando a los submercados de San Isidro CBD (financiero), San Isidro Occidente (corporativo), Miraflores y Este (Surco) como los favoritos. (Foto: Francisco Neyra | GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

En medio de un periodo electoral que temporalmente podría detener las intenciones de las empresas por alquilar espacios de oficinas, las proyecciones para este mercado en el 2026 se mantienen en terreno positivo, previendo que incluso al cierre de este año la tasa de vacancia alcanzaría estado saludable, con alrededor de un 10% del inventario total; según adelantó Jones Lang LaSalle (JLL), a través de su reporte sectorial. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuál es la dinámica que viene teniendo el sector y se matendría durante los próximos 12 meses?

TE PUEDE INTERESAR

Más vivienda en Miraflores y el retorno a las oficinas boutique: el plan de Soho Inmobiliaria
Estos 10 trámites aún puedes realizarlos en las oficinas de la SSA: solo los más esenciales
Mercado de oficinas premium sin nueva oferta: la reconfiguración al 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.