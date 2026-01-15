De acuerdo al informe de la consultora, en el 2025, el mercado de oficinas capitalino evidenció una absorción de 161,400 metros cuadrados (m2) , siendo impulsado, principalmente, por la renta de espacios en el segmento de oficinas no prime, con la colocación en alquiler de aproximadamente 90,000 m2.

En detalle, la demanda continúo evidenciando a los submercados de San Isidro CBD (financiero), San Isidro Occidente (corporativo), Miraflores y Este (Surco) como los favoritos, aunque en el segundo semestre la ocupación fue ligeramente menor que en la primera parte del año, con una ligera migración a corredores más pequeños como San Borja y Centro . Las empresas que dinamizaron la demanda, por lo general, fueron de los sectores de minería, consumo masivo, logística, entre otros.

En este periodo, el gerente de Investigación y Consultoría de JLL, Luis Sánchez, destacó la realización, entre otras, de 14 operaciones que concernían al alquiler de espacios de más de 1,000 m2, ime.

“Tras la pandemia, la toma de espacios rondaban entre los 200 m2 y 350 m2 y es que muchas empresas estaban buscando recuperarse del impacto del covid-19. No obstante, estas 14 operaciones de más de 1,000 m2 en el 2025 es un indicio clave de lo que está sucediendo, principalmente, en empresas de minería y construcción, las cuales con mayor dinamismo, y en un escenario futuro más favorable, nuevamente permitan transacciones de más de 10 al año”, explicó.

Otro aspecto que resaltó Sánchez fue que, en algunos casos , las firmas están optando por tener más de una ubicación, cuya situación era común antes de la pandemia. “Por ejemplo, las mineras tenían su sede administrativa en San Isidro y su oficina operativa en Surco, lo que con la pandemia se perdió. Pero ahora, nuevamante hay empresas que están requiriendo, entre 250 m2 y 300 m2 para sedes, que les permita descentralizar actividades”, detalló.

A partir de este panorama, la proyección de absorción en el 2026 es de al menos 60,000 m2 en el segmento prime y más de 50,000 m2 en la categoría no prime. En esta etapa, se aguarda que la demanda de oficinas del segmento no prime, impulsadas por pequeñas empresas y emprendedores, sea más cauta en el primer semestre y recién hacia la segunda parte del año (concretadas las elecciones) se reactive.

“En ese contexto, en este primer semestre posiblemente esté un poco más dinamizada la demanda del segmento prime, pues las grandes corporaciones manejan proyecciones y una toma de decisión más apresurada; además, de tener las espaldas financieras para afrontar cualquier eventualidad”, manifestó el especialista.

Vacancia y rentas de oficinas

El reporte de JLL también incidió en la vacancia del mercado de oficinas, cuya tasa cerró el 2025 en 12.6% de un inventario total de 2,655,975 m2. “Se trata de un avance importante, pues se ha llegado al nivel de vacancia más bajo en la última década, desde el 2015, cuando las oficinas se presentaban como un mercado en expansión, a diferencia de hoy en día, cuando se encuentra como un segmento más consolidado”, agregó Sánchez.

Esta situación ha sido impulsada de manera importante por la conservadora entrega de nuevos proyectos de oficinas, especialmente, en el segmento prime. De hecho, en el último año, esta categoría de oficinas solo sumó 12,888 m2 (Pardo 200); en tanto, las próximas entregas se esperan para el 2027 y 2028.

“El segmento prime optó por restablecer el ciclo inmobiliario, con una menor entrega de producción, de modo de disminuir la vacancia y alcanzar el nivel saludable (alrededor del 10%) y, en esa línea, el 2025 cerró con una vacancia de 11.6%. Por el contrario, el segmento no prime, aunque está absorbiendo oficinas, también viene realizando entregas (un proyecto de 2,450 m2 en el 2025), generando que la vacancia de este segmento cierre el 2025 con 13.4%”, explicó.

Sánchez adelantó que este escenario permitirá que el mercado de oficinas, en general, culminé el 2026 con una vacancia que alcance terreno saludable, con alrededor de 10%. En consecuencia, el poder de negociación de los propietarios de oficinas se consolidará y los alquileres tendrían una alza anual que podría superar el 3%.

“Actualmente, el promedio de renta prime es de US$ 16.6 por m2 y el alquiler no prime es de US$ 14.1 por m2. Para cierre de año, la proyección en el prime es que supere los US$ 17 por m2, a nivel de precio un buen indicador que no se veía desde el 2017, cuando la renta estaba por encima de los US$ 18. Ahora, en alquiler de oficinas no prime se acercaría a los US$ 15 por m2″, precisó.

En cuanto a entregas, el representante JLL señaló que, de momento, son 139,947 m2 que se encuentran en construcción, de los cuales el 52% corresponden a proyectos de oficinas prime que se entregarán desde mediados del 2027. Mientras, en oficinas prime son tres proyectos (dos en Miraflores y uno en Surco) los que se inaugurarán este 2026, incorporando 9,400 m2 al portafolio de oficinas.