El anuncio del cierre del gobierno de Estados Unidos ha causado gran confusión entre la población y no es de extrañar, ya que muchas personas se preguntan cómo esta medida afectará a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). Las dudas son especialmente comunes entre quienes dependen de los pagos de beneficios o deben acudir a una oficina para realizar trámites presenciales.

Aunque los pagos del Seguro Social, ya sea de jubilación o algún otro beneficio, siguen llegando sin interrupciones, la realidad es que varias oficinas locales de la SSA están operando con personal reducido, y algunas incluso han cerrado temporalmente hasta que se solucione todo en Washington. Por ello en este artículo te contaré qué servicios siguen disponibles y cuáles tendrás que posponer hasta que todo vuelva a la normalidad.

EL CIERRE DEL GOBIERNO Y CÓMO AFECTA A LA SEGURIDAD SOCIAL

Desde el 1 de octubre del presente año, el cierre parcial del gobierno federal ha afectado a miles de empleados de la SSA, al igual que sucede en otras entidades. Muchos fueron suspendidos temporalmente y otros continúan trabajando sin recibir pago, lo que ha reducido la capacidad de atención al público.

Según la propia agencia, este cierre —que dicho sea de paso ya es el más largo en la historia del país— ha provocado que algunas oficinas cierren parcialmente o ajusten sus horarios o limiten sus funciones, aunque no se han producido interrupciones generalizadas en el servicio.

LOS PAGOS CONTINÚAN SIN RETRASOS

Si recibes beneficios de la Seguridad Social o de la SSI, puedes estar tranquilo. Estos programas se financian de manera independiente al presupuesto federal, así que los depósitos seguirán llegando puntualmente, incluso durante el cierre. La Administración del Seguro Social ha sido clara en que los depósitos mensuales no se verán afectados, y esto aplica tanto para todos sus beneficiarios.

TRÁMITES QUE PUEDES HACER EN LAS OFICINAS LOCALES

Hay algunos trámites que no podrás realizar en persona mientras dure el cierre del gobierno. Entre ellos están la solicitud de reemplazos de tarjetas de Medicare, la obtención de cartas de comprobante de ingresos o la actualización de registros de ingresos.

Eso sí, si tienes una cuenta en línea en My Social Security, podrás completar muchas de esas gestiones sin necesidad de acudir a una oficina física. Desde allí puedes descargar comprobantes, pedir una nueva tarjeta o revisar tu historial de beneficios, así que te recomiendo que la revises muy bien.

Aunque los servicios son limitados, las oficinas locales de la SSA siguen abiertas para casos esenciales. Estos son los únicos trámites que puedes realizar en persona durante el cierre del gobierno:

Solicitar beneficios de la Seguridad Social (como jubilación o discapacidad).

Presentar una apelación.

Cambiar tu dirección o la información de depósito directo.

Reportar un fallecimiento.

Verificar o modificar tu estatus de ciudadanía.

Solicitar una nueva tarjeta del Seguro Social o un reemplazo.

Reportar o tramitar un pago perdido o faltante.

Realizar un pago crítico.

Cambiar a tu beneficiario representante.

Informar sobre un cambio en tu situación de vivienda o ingresos si recibes SSI.

Estos servicios son considerados prioritarios por la SSA, ya que afectan directamente a la continuidad de los beneficios o a la situación personal de los beneficiarios.

¿CÓMO COMUNICARTE CON LA SSA DURANTE EL CIERRE?

Si necesitas ayuda, la recomendación oficial es usar los canales en línea o comunicarte al 1-800-772-1213 (luego oprime el 7 para atención en español), aunque debes tener paciencia: los tiempos de espera son más largos de lo habitual porque, como recordemos, hay menos personas laborando. Personalmente, te recomiendo acceder primero a tu cuenta de My Social Security, en la que podrás resolver la mayoría de los trámites básicos sin esperar por un asesor.

CÓMO VERIFICAR EL ESTADO DE UNA OFICINA ESPECÍFICA

Para saber si una oficina local de la SSA está abierta o si ofrece servicios limitados (solo por teléfono, por ejemplo), se recomienda encarecidamente utilizar la herramienta oficial en línea:

Visite la página web oficial de Cierres y Emergencias de la SSA: https://www.ssa.gov/espanol/agencia/emergencia/ . Utilice el localizador de oficinas ingresando su código postal para verificar los servicios disponibles en su área específica antes de visitarla en persona.

OFICINAS DEL SEGURO SOCIAL COMPLETAMENTE CERRADAS EN LA ACTUALIDAD

En la página web de la Administración del Seguro Social se puede encontrar un listado de todas las oficinas que permanecen cerradas o trabajando parcialmente y acá te detallo cuáles son:

Estado Oficina Zona Postal Situación California Moreno Valley 92553 Cerrada temporalmente Iowa Decorah 52101 Solo por teléfono Michigan Detroit College Park 48235 Solo por teléfono Michigan Ironwood 49938 Solo por teléfono Montana Havre 59501 Solo por teléfono Nevada Elko 89801 Cerrada temporalmente Nueva York Corning 14830 Solo por teléfono Pensilvania Bloomsburg 17815 Solo por teléfono Tennessee Dyersburg 38024 Solo por teléfono Texas Corpus Christi 78415 Solo por teléfono Texas Big Spring 79720 Solo por teléfono Virginia del Oeste Logan 25601 Solo por teléfono Wyoming Cody 82414 Solo por teléfono

