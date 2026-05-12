La caída de la vacancia y la falta de nueva oferta están impulsando la valorización de oficinas. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Poco se conoce sobre el tamaño real del mercado de compra y venta de oficinas y las proyecciones que se manejan para este año. Tras el impacto de la pandemia, este segmento ha mostrado signos de recuperación sostenida: entre 2024 y 2025 se ha observado un repunte progresivo, reflejado tanto en el aumento de transacciones como en el renovado interés de los inversionistas. Sin embargo, el panorama aún presenta cautela, especialmente si se considera que no se prevén nuevos desarrollos de oficinas al menos hasta 2027. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de compra y venta de edificios de oficinas? ¿Qué se puede esperar para 2026?

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