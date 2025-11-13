La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un acuerdo que termina en el cierre de Gobierno más extenso de la historia del país, con una duración de 43 días debido a desacuerdos entre republicanos y demócratas.

La aprobación fue para el mismo proyecto de ley que el Senado ya había aceptado, con una votación de 222 a 209: seis demócratas apoyaron y dos republicanos se opusieron.

Tras la aprobación, la medida será enviada al presidente Donald Trump, quien anunció que la firmará para finalizar oficialmente el cierre gubernamental.

El representante republicano Tom Cole indicó que los cierres gubernamentales nunca cambian el resultado, solo aumentan el costo para la población.

“Durante los últimos 43 días, los hechos no cambiaron, los votos necesarios no cambiaron y el camino a seguir no se modificó”, precisó.

La iniciativa aprobada en el Congreso contempla financiar al Gobierno hasta enero del 2026 y añade tres leyes de gastos separadas para diversos programas, incluyendo agricultura, construcción militar y apoyo a veteranos hasta casi finales de ese mismo año.

El paquete de medidas también revirtió los despidos de empleados federales ocurridos durante el cierre y garantizó el pago retroactivo para quienes fueron suspendidos.

Por su parte, las agencias federales han avisado a sus trabajadores que deben regresar este jueves a sus puestos, ya que con la firma de Trump el cierre quedará finalizado.

Elaborado con información de EFE.