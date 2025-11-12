Desde la CAF destacan la solidez peruana en sus vínculos comerciales con el mercado asiático. "Debe consolidarse como el eje logístico y exportador de Sudamérica", comentaron. Foto: difusión
Desde la CAF destacan la solidez peruana en sus vínculos comerciales con el mercado asiático. "Debe consolidarse como el eje logístico y exportador de Sudamérica", comentaron. Foto: difusión
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) informó que próximamente presentará un estudio para consolidar el eje Callao - Chancay y

Santiago Rojas, gerente regional norte de la CAF, sostuvo que trabajan de la mano con

Rojas mencionó que apuntan a todo lo que se requiere en proyectos de inversión sobre conectividad, educación de profesionales para atender las necesidades del futuro, así como el desarrollo urbanístico del norte chico y “todo lo que tiene que ver con ese potencial que tiene Perú para consolidarse como el eje logístico y exportador de la región”.

Además, , las que tendrán que ser centros logísticos de excelencia con parques industriales.

El informe de la CAF fomentará las Zonas Económicas Especiales Privadas. Foto: Andina

, comentó en el IV Foro Internacional de las Zonas Económicas Especiales Privadas.

En esa línea, resaltó la sólida vinculación internacional de Perú y sus acuerdos comerciales, ya que

