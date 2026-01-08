El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth (c), habla con la prensa, frente al secretario de Estado, Marco Rubio, tras una reunión con senadores en el Capitolio, este 7 de enero de 2026. EFE/Jim Lo Scalzo
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth (c), habla con la prensa, frente al secretario de Estado, Marco Rubio, tras una reunión con senadores en el Capitolio, este 7 de enero de 2026. EFE/Jim Lo Scalzo
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, celebrada con altos funcionarios de la Administración republicana.

Los demócratas criticaron la información recibida y aseguraron que dejó muchas preguntas sin respuesta sobre el futuro de la política estadounidense hacia el país sudamericano.

necesita “respuestas sobre cuánto tiempo va a durar” la intervención en Venezuela.

El senador agregó que el plan depende de la cooperación de funcionarios venezolanos del Gobierno chavista que “no apoyan fundamentalmente los intereses estadounidenses” y señaló que la Administración confía en “las personas más impredecibles y corruptas que odian a Estados Unidos”.

Por otro lado, la senadora Elizabeth Warren, del ala progresista del partido demócrata, expresó por su parte su descontento indicando que

Lindsey Graham, aliado cercano de Trump, aseguró que Estados Unidos está “a cargo” y advirtió a los funcionarios venezolanos de que, si intentan socavar los intereses de Washington “pagarán un precio”.

, y explicó que las ventas de petróleo generarían “algo de dinero que se puede usar para ayudarles a ponerse de pie”.

La sesión, que duró más de dos horas, incluyó a líderes y miembros de los comités de inteligencia de ambas cámaras del Congreso, así como los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth.

Elaborado con información de EFE.

Vista del Capitolio de Estados Unidos en Washington D. C., el 5 de noviembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
