Trabajadores gubernamentales limpian escombros de una casa afectada tras ataque de EE.UU., este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Redacción Gestión
, luego del ataque militar de Estados Unidos que sorprendió la madrugada del sábado 4 de enero a los ciudadanos de Caracas y otros estados vecinos y que

En un recorrido por algunas calles de la capital venezolana, se pudo constatar que oficinas, locales, centros comerciales e incluso servicios de entrega a domicilio están operando, aunque cierran sus puertas antes del horario habitual y en su mayoría sin esperar a que anochezca.

lo que algunos ciudadanos relacionan con las vacaciones por las festividades de diciembre, pero también con la incertidumbre dejada por los bombardeos.

“Sí hay un poquito como de suspenso, por decirlo de alguna manera, pero normal (…) está la gente en la calle”, dijo Carlos Cruz, de 37 años, un trabajador de una empresa de servicio de entregas a domicilio que esperaba terminar su jornada antes de las 6 de la tarde.

. Además, solo quedan funcionando comercios de servicios esenciales, como supermercados o farmacias.

Las clases tampoco han comenzado, lo que también ayuda a bajar el tráfico habitual.

, conocida también como Cota Mil, en la que es común que los conductores deban bajar los vidrios, mostrar sus documentos de identidad, permitir una revisión del vehículo e, incluso, la verificación de los teléfonos móviles.

Elaborado con información de EFE.

Empleados gubernamentales observan el exterior de una casa afectada tras ataque de EE.UU., este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
