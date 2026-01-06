El reciente anuncio de Donald Trump sobre promover millonarias inversiones de petroleras estadounidenses en Venezuela ha generado expectativas en la región. Algunos analistas señalan que podría haber repercusiones en Perú, donde empresas venezolanas asentadas verían esta señal como una posible reapertura del mercado en su país. Sin embargo, advierten que se trataría de un proceso lento y de largo plazo.

“Se requerirían más de US$ 100,000 millones para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana, deteriorada desde el primer gobierno de Trump por las sanciones. Además, en un contexto de precios del petróleo a la baja, resulta muy complicado que en el corto plazo las empresas se animen a invertir. Este proceso tomaría, por lo menos, una década”, advirtió a Gestión Juan Acosta, docente de Administración y Negocios internacionales de la UPC.

Empresas venezolanas en Perú ven oportunidad ante posibles cambios en su país

A pesar de ello, un eventual giro en el régimen político y el retorno de la inversión privada podría generar un entorno más favorable. En ese escenario, algunas empresas venezolanas ya establecidas en Perú verían oportunidades de reconexión con su país, pero sin dejar la base que han consolidado en el mercado peruano.

“Las empresas venezolanas seguirán operando desde Perú, donde ya han crecido, en un proceso de internacionalización inversa. En lugar de volver a Venezuela, usarían al Perú como hub para abastecer ese mercado y otros, aprovechando la infraestructura local y sus redes de contacto en su país de origen” explicó.

Un ejemplo de este potencial lo representa el restaurante Mérito, fundado en 2018 en Barranco por chefs venezolanos. Su consolidación en el mercado limeño podría servir de plataforma para una futura expansión, siempre que el entorno económico en Venezuela se estabilice.

Sin embargo, Román Pizzolante, presidente de la Cámara Empresarial Venezolana Peruana (Cavenpe), considera que la mayoría de empresas venezolanas constituidas en Perú no contarían con la capacidad ni el respaldo financiero suficiente para ingresar a su país de origen o expandirse más allá de fronteras. Aun así, reconoce que muchos migrantes emprendedores iniciaron hace años operaciones de sus negocios en Venezuela desde el Perú. “Eso se vio reflejado en el crecimiento del intercambio comercial entre ambos países”, afirmó a Gestión.

Perú, plataforma regional para empresas venezolanas ante posible apertura

Según datos de la Cavenpe, los capitales venezolanos instalados en Perú operan principalmente en sectores como alimentos, textil, farmacéutico y construcción. Entre las empresas más representativas figuran Calox, Alimentos Polar, Grupo Gomelast y COMMEP.

“Tras la crisis, las grandes empresas venezolanas optaron por instalar centros productivos fuera del país para sortear el conflicto interno. Por ejemplo, Alimentos Polar, que antes producía principalmente en Venezuela y exportaba al resto del mundo, abrió plantas en Estados Unidos y estableció grandes almacenes en Perú. Varias compañías invirtieron en procesos productivos, almacenamiento y distribución en el exterior”, recordó el presidente del gremio.

Pero también hubo empresas que, ante la crisis, se vieron obligadas a cerrar operaciones y salir al exterior. En un entorno más favorable, algunas podrían regresar a Venezuela con el know how adquirido en mercados internacionales. Otras, que aún mantienen presencia local, buscarían fortalecerla. Todo este proceso, sin embargo, sería gradual.

“Hay una percepción de menor riesgo país, y el mercado internacional empieza a ver a Venezuela con más confianza. Es un país que comenzará a despertar el interés económico de muchos inversionistas extranjeros”, señaló.

Aunque no solo los capitales venezolanos podrían encontrar una oportunidad. El eventual retorno de inversiones petroleras también podría generar demanda para empresas peruanas. “Si empresas petroleras invierten en Venezuela, se activaría una cadena de valor en la que compañías peruanas de metalmecánica, logística y servicios de exploración tendrían un rol clave, por la necesidad de equipos y perforación en pozos petroleros”, afirmó Acosta.

Por su parte, Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de Comex Perú, sostiene que en Perú existen capitales venezolanos vinculados al sector petrolero y de refinación que ofrecen servicios asociados a actividades de refinería. “En el caso peruano, no hay una proyección clara de inversión petrolera, ya que persisten muchas reservas, especialmente en las áreas marítimas”, señaló a Gestión.

DATO CLAVE.

El posible retorno de la mano de obra. Se estima que casi dos millones de venezolanos trabajan en la informalidad en el país, en su mayoría en el sector servicios. De ellos, un 55% manifiesta que retornaría a Venezuela si se diera un cambio positivo en la situación económica y política. “Si mañana se produjera un éxodo de venezolanos que hoy generan y producen en el país —y que representan alrededor del 0,2% del PBI—, no ocurriría de inmediato; tomaría años”, afirmó Zacnich.