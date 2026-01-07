El presidente de EE.UU., dijo que las compras incluirán “productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos”. Foto: EFE
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El presidente de EE.UU.,Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela se comprometió a comprar “exclusivamente” productos fabricados en su país,

En una publicación de Truth Social, el mandatario dijo que “Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo Petrolero”.

Trump agregó que las compras incluirán “productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos”.

Con este nuevo anuncio Estados Unidos se convertirá en el “principal socio” de Venezuela, según el republicano.

El anuncio llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

La Casa Blanca aseguró este miércoles que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE.UU. ya ha comenzado a comercializar crudo del país caribeño incautado por Washington como parte del aparente acuerdo alcanzado entre ambos países.

“(Venezuela) ya no enviará ni traficará con personas ni con carteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado, y el presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza”, dijo esta tarde la vocera presidencial de EE.UU. Karoline Leavitt.

Elaborado con información de EFE

Mensaje de Donald Trump en sus redes.
