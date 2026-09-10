Carlos Espá. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá y Garcés-Alvear, se presentará ante el pleno del Senado el próximo 16 de setiembre, a las 15:00 horas, para informar sobre la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas.

La moción solicita que el canciller precise la naturaleza jurídica, así como los alcances políticos y operativos y los compromisos asumidos por el Estado peruano respecto de dicha incorporación.

Asimismo, se pide que informe sobre “su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Congreso de la República, así como sus implicancias para la política exterior y las relaciones internacionales del Perú”.

Carlos Espá. (Foto: Relaciones Exteriores)
Carlos Espá. (Foto: Relaciones Exteriores)

Durante la sustentación de la iniciativa, la senadora Ruth Luque Ibarra (Ahora Nación) señaló que, en la Comisión de Constitución, el ministro Carlos Espá informó que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas “ya es un hecho”.

, señaló.

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