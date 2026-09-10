El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá y Garcés-Alvear, se presentará ante el pleno del Senado el próximo 16 de setiembre, a las 15:00 horas, para informar sobre la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas.

La propuesta fue planteada por el presidente del Congreso, Miguel Torres Morales, y aprobada por unanimidad, con 52 votos, luego de que la representación nacional aprobara, también por unanimidad y con 52 votos, la Moción de Orden del Día 0002-2026-2031-S.

La moción solicita que el canciller precise la naturaleza jurídica, así como los alcances políticos y operativos y los compromisos asumidos por el Estado peruano respecto de dicha incorporación.

Asimismo, se pide que informe sobre “su compatibilidad con la soberanía nacional y las competencias constitucionales del Congreso de la República, así como sus implicancias para la política exterior y las relaciones internacionales del Perú”.

La moción fue presentada el 4 de agosto del presente año por los grupos parlamentarios Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido del Buen Gobierno.

Carlos Espá. (Foto: Relaciones Exteriores)

Durante la sustentación de la iniciativa, la senadora Ruth Luque Ibarra (Ahora Nación) señaló que, en la Comisión de Constitución, el ministro Carlos Espá informó que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas “ya es un hecho”.

“Entonces, la pregunta ha cambiado: necesitamos saber: ¿a qué se ha incorporado exactamente? ¿Cuál es el instrumento jurídico que sustenta esta incorporación? ¿A qué se está comprometiendo el Estado peruano y qué compromisos o responsabilidades se derivan de ello?”, señaló.