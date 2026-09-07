Otro aspecto que deja claro el informe de Ipsos y Comex es que no solo las mypes enfrentan la “incertidumbre” que genera el Estado para su sostenibilidad. La gran empresa también. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Otro aspecto que deja claro el informe de Ipsos y Comex es que no solo las mypes enfrentan la “incertidumbre” que genera el Estado para su sostenibilidad. La gran empresa también. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Un reciente estudio, elaborado por Ipsos bajo encargo de ComexPerú, puso en cifras lo que en el sector de la microempresa y pequeñas empresas (mypes) se reclama hace tiempo: no existen incentivos reales para formalizarse y mucho menos crecer.

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