El Minem indicó que los resultados también se dieron en un escenario de precios internacionales favorables para los metales. Foto: MINEM.
El Minem indicó que los resultados también se dieron en un escenario de precios internacionales favorables para los metales. Foto: MINEM.
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Redacción Gestión
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frente al mismo periodo de 2025.

relacionados con la explotación de recursos minerales.

El ministerio indicó que los resultados también se dieron en un escenario de precios internacionales favorables para los metales y de buenos resultados operativos del subsector.

Según el Boletín Estadístico Minero, la minería metálica fue la principal fuente de recaudación durante el primer semestre, con S/ 19,435.4 millones, equivalente al 85.3% del total.

En tanto, el Gravamen Especial a la Minería aportó S/ 172.8 millones y las Regalías Mineras representaron S/ 85.3 millones.

El Minem remarcó que la minería metálica concentra la mayor parte de los ingresos fiscales del sector, mientras los mecanismos no tributarios complementan la participación estatal en los beneficios de la explotación minera.

Asimismo, para la segunda mitad del 2026, el ministerio proyectó que la recaudación mantenga una evolución favorable, dependiendo de la continuidad de las principales operaciones, los precios de los metales y el dinamismo de la actividad minera.

El Minem precisó que el Gravamen Especial a la Minería aportó S/172.8 millones y las Regalías Mineras representaron S/85.3 millones. Foto: GEC Archivo.
El Minem precisó que el Gravamen Especial a la Minería aportó S/172.8 millones y las Regalías Mineras representaron S/85.3 millones. Foto: GEC Archivo.

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