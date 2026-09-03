La recaudación fiscal del subsector minero sumó S/ 22,787.4 millones entre enero y junio de 2026, representando con ella un aumento de 80.1% frente al mismo periodo de 2025.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que este crecimiento se explica por un mejor desempeño de los tributos y de los mecanismos no tributarios relacionados con la explotación de recursos minerales.

El ministerio indicó que los resultados también se dieron en un escenario de precios internacionales favorables para los metales y de buenos resultados operativos del subsector.

Según el Boletín Estadístico Minero, la minería metálica fue la principal fuente de recaudación durante el primer semestre, con S/ 19,435.4 millones, equivalente al 85.3% del total.

Por otro lado, las Nuevas Regalías Mineras aportaron S/ 2,131.9 millones, equivalentes al 9.4% de la recaudación; mientras que la minería no metálica generó S/ 962 millones, o 4.2% del total. En tanto, el Gravamen Especial a la Minería aportó S/ 172.8 millones y las Regalías Mineras representaron S/ 85.3 millones.

El Minem remarcó que la minería metálica concentra la mayor parte de los ingresos fiscales del sector, mientras los mecanismos no tributarios complementan la participación estatal en los beneficios de la explotación minera.

Asimismo, para la segunda mitad del 2026, el ministerio proyectó que la recaudación mantenga una evolución favorable, dependiendo de la continuidad de las principales operaciones, los precios de los metales y el dinamismo de la actividad minera.