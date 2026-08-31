El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, confirmó que Sedapal iniciará una reestructuración esta semana, debido a deficiencias detectadas en la empresa durante los últimos años.

“Esta reestructuración empezará a partir del 4 de septiembre y ya el nuevo directorio, con las nuevas normativas que también estamos pidiendo en las facultades legislativas, van a hacer que esta empresa sea la mejor del Perú”, indicó en declaraciones a la prensa.

El ministro defendió el pedido de facultades legislativas y pidió a los diputados acelerar su aprobación para destrabar proyectos y enfrentar la inseguridad ciudadana. Señaló que, aunque el Gobierno recién inicia su gestión, los ministerios ya muestran avances en sus respectivos sectores.

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En el caso del sector Vivienda, destacó el trabajo para destrabar proyectos de agua y saneamiento en distintas regiones, además de la próxima inauguración de obras para ampliar esos servicios.

Sobre la problemática de inseguridad, sostuvo que los resultados requerirán tiempo y coordinación entre sectores, pero insistió en que las facultades permitirán adoptar medidas y mejorar el funcionamiento del Estado.

Frente a un eventual sismo de gran magnitud, anunció que el ministerio trabajará con el Colegio de Ingenieros del Perú para identificar zonas y viviendas vulnerables. Según explicó Arnillas, ingenieros voluntarios evaluarán viviendas casa por casa, inicialmente en Lima, para determinar cuáles requieren una intervención prioritaria.