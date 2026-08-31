Reestructuración de Sedapal iniciará esta semana, anunció ministro Arnillas. (Imagen: Andina)
Reestructuración de Sedapal iniciará esta semana, anunció ministro Arnillas. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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iniciará una reestructuración esta semana, debido a deficiencias detectadas en la empresa durante los últimos años.

“Esta reestructuración empezará a partir del 4 de septiembre y ya el nuevo directorio, con las nuevas normativas que también estamos pidiendo en las facultades legislativas, van a hacer que esta empresa sea la mejor del Perú”, indicó en declaraciones a la prensa.

Señaló que, aunque el Gobierno recién inicia su gestión, los ministerios ya muestran avances en sus respectivos sectores.

, además de la próxima inauguración de obras para ampliar esos servicios.

Sobre la problemática de inseguridad, sostuvo que los resultados requerirán tiempo y coordinación entre sectores, pero insistió en que las facultades permitirán adoptar medidas y mejorar el funcionamiento del Estado.

Frente a un eventual sismo de gran magnitud, anunció que el ministerio trabajará con el Colegio de Ingenieros del Perú para identificar zonas y viviendas vulnerables.

El ministro de Vivienda pidió a los diputados acelerar su aprobación para destrabar proyectos y enfrentar la inseguridad ciudadana. Foto: Andina
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