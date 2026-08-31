Piden citar al ministro de Educación por designación de Tania Ramírez en Derrama Magisterial. Foto: Composición Minedu/Congreso
Piden citar al ministro de Educación por designación de Tania Ramírez en Derrama Magisterial. Foto: Composición Minedu/Congreso
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Redacción Gestión
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sea citado a la próxima sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados.

El pedido fue dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, Segundo Juan Castrejón Fernández, mediante el Oficio 0032-2026-GDP-CR.

como representante del Ministerio de Educación ante la Derrama Magisterial.

En el documento, la diputada consideró necesario que el ministro explique los motivos y alcances de esta designación ante los integrantes de la comisión parlamentaria.

Como se recuerda, una investigación de Willax reveló que Chang y Ramírez realizaron al menos tres viajes al extranjero con fechas y destinos similares, principalmente a Estados Unidos y Panamá.

Tras ello, la exparlamentaria fue designada representante del Ministerio de Educación ante la Derrama Magisterial, puesto por el que recibiría una retribución económica mensual de S/22,000.

La diputada Gina Duarte, del partido del Buen Gobierno, consideró necesario que el ministro explique los motivos y alcances de esta designación ante los integrantes de la comisión parlamentaria. Foto: El Peruano.
La diputada Gina Duarte, del partido del Buen Gobierno, consideró necesario que el ministro explique los motivos y alcances de esta designación ante los integrantes de la comisión parlamentaria. Foto: El Peruano.

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