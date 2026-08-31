La diputada Gina Duarte, del partido del Buen Gobierno, solicitó que el ministro de Educación (Minedu), José Antonio Chang, sea citado a la próxima sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados.

El pedido fue dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, Segundo Juan Castrejón Fernández, mediante el Oficio 0032-2026-GDP-CR. El documento, junto con la solicitud, fueron dados a conocer a través de la cuenta en la red social X de la parlamentaria.

Duarte pidió que el titular del Minedu brinde explicaciones ante la comisión por los cuestionamientos surgidos tras la reciente designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante la Derrama Magisterial.

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En el documento, la diputada consideró necesario que el ministro explique los motivos y alcances de esta designación ante los integrantes de la comisión parlamentaria.

Como se recuerda, una investigación de Willax reveló que Chang y Ramírez realizaron al menos tres viajes al extranjero con fechas y destinos similares, principalmente a Estados Unidos y Panamá.

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Tras ello, la exparlamentaria fue designada representante del Ministerio de Educación ante la Derrama Magisterial, puesto por el que recibiría una retribución económica mensual de S/22,000.