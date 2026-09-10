El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó citar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde.

La medida fue aprobada a partir de la moción presentada por la diputada Catherin Palomino Casavilca, de Juntos por el Perú. La decisión obtuvo 71 votos a favor y 50 en contra.

Óscar Reto, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, confirmó el resultado de la votación y declaró aprobada la moción de orden del día.

Según el contenido de la moción, los tres ministros deberán presentar información técnica sobre los resultados concretos de las medidas implementadas contra la delincuencia.

Cabe precisar que el Pleno tenía previsto debatir mociones de interpelación contra los ministros de Defensa e Interior, pero dicho tema fue postergado para la siguiente sesión. En esa jornada se decidirá si las mociones son admitidas.

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Óscar Reto indicó que la eventual admisión de las interpelaciones se realizará conforme al artículo 131 de la Constitución y a los literales B y C del artículo 154 del reglamento de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión también se archivó una moción que proponía invitar únicamente al ministro del Interior, César Astudillo.

La moción archivada había sido presentada por la diputada Svieta Fernández Gonzales, de Juntos por el Perú. La legisladora solicitó retirarla porque ya continúa vigente una moción de interpelación contra el titular del Interior.