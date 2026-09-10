Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
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Redacción Gestión
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y a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde.

La decisión obtuvo 71 votos a favor y 50 en contra.

y declaró aprobada la moción de orden del día.

Según el contenido de la moción, los tres ministros deberán presentar información técnica sobre los resultados concretos de las medidas implementadas contra la delincuencia.

En esa jornada se decidirá si las mociones son admitidas.

Óscar Reto indicó que la eventual admisión de las interpelaciones se realizará conforme al artículo 131 de la Constitución y a los literales B y C del artículo 154 del reglamento de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión también se archivó una moción que proponía invitar únicamente al ministro del Interior, César Astudillo.

La moción archivada había sido presentada por la diputada Svieta Fernández Gonzales, de Juntos por el Perú. La legisladora solicitó retirarla porque ya continúa vigente una moción de interpelación contra el titular del Interior.

El titular de la PCM, Luis Galarreta, y los ministros del Interior y Defensa deberán informar ante la Cámara sobre las estrategias y resultados frente a la delincuencia. Foto: Congreso
El titular de la PCM, Luis Galarreta, y los ministros del Interior y Defensa deberán informar ante la Cámara sobre las estrategias y resultados frente a la delincuencia. Foto: Congreso

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