A partir de hoy los productores y asociaciones agrarias que producen pitahaya cuentan con un nuevo mercado. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), anunció que se completaron los requisitos fitosanitarios que autorizan el ingreso de la pitahaya peruana al mercado de Bolivia.

La apertura se oficializó mediante la Resolución Administrativa SENASAG N.° 148/2026 tras más de dos años de procesos. En enero del 2024 se iniciaron las gestiones técnicas entre el SENASA y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) de Bolivia.

Para SENASA este acceso representa una oportunidad estratégica debido a la cercanía geográfica con el mercado boliviano, que cuenta con más de 11 millones de potenciales consumidores, y la posibilidad de utilizar el transporte terrestre para movilizar la fruta, una nueva alternativa logística para los productores.

Con esta incorporación, el Perú suma 31 productos vegetales autorizados para ingresar al mercado boliviano, entre ellos cebolla, papa, palta, uva de mesa, cítricos, arándanos y manzana.

Además, el Perú cuenta con acceso fitosanitario para exportar pitahaya a un total de 38 países.

Cadena en expansión

El SENASA resaltó el potencial de esta fruta que tiene un considerable crecimiento agroexportador en los últimos años. Por ejemplo, entre 2023 y 2025, las exportaciones peruanas de pitahaya crecieron 618% tras pasar de 104.7 toneladas métricas a 751.9 toneladas.

Solo en el último año, el servició ya inspeccionó y certificó 534 envíos de pitahaya con destino a 12 países. Actualmente España y Países Bajos son los principales compradores, concentrando un 82% del volumen exportado.

Otros mercados que destacan son Reino Unido, Costa Rica, Alemania, Francia y Canadá, entre otros destinos.

Esta oferta exportable proviene de 13 departamentos. La Libertad lidera las cosechas con 375 toneladas (49.9% del volumen nacional), seguida de Ica con 101.9 t (13.5%), Lima con 82.9 t (11%), Piura con 80.3 t (10.7%) y Lambayeque con 71.9 t (9.6%), con una creciente participación de valles interandinos y zonas de selva central y norte.