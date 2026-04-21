Para tal fin la empresa Negociación Pecuaria Santa Patricia presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para el desarrollo de una granja porcina, que demandará una inversión de S/ 24.5 millones y una vida útil proyectada de 30 años .

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La meta de la firma peruana es operar una unidad de producción porcina con una capacidad de 4,000 madres reproductoras y hasta 60,000 cerdos, bajo un sistema de eficiencia productiva y bajo el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales.

Vista referencial de una granja porcina tecnificada. El proyecto en Chincha contempla galpones de reproducción, maternidad y engorde, además de infraestructura sanitaria y sistemas de tratamiento de residuos. Foto: Andina

Así será la granja de cerdos en Chincha

Según la EVAP, el área elegida se ubica en el sub lote 1A del predio Pampas del Carmen, en el distrito de El Carmen, una zona de carácter rural donde no existen redes de agua potable, alcantarillado ni gas natural. Esta condición, explica la EVAP, obliga a que el proyecto contemple soluciones propias para abastecimiento de agua, manejo de residuos y suministro energético.

La propuesta no se limita a la crianza de animales. De acuerdo al documento, se incluye una infraestructura extensa y altamente especializada: galpones de maternidad, reproducción y engorde, laboratorios, almacenes, zonas de desinfección y hasta sistemas de tratamiento de residuos mediante biodigestores. Todo ello distribuido en un área total de 81.7 hectáreas.

Uno de los puntos clave del proyecto es el uso del agua, acota la EVAP. Para sostener la operación, se estima una demanda anual de 468,731.50 metros cúbicos, que será cubierta mediante el pozo tubular PP-488 y el canal Chochocota. Este recurso será destinado tanto al consumo de los animales como a la limpieza de instalaciones y al riego de cultivos.

La iniciativa también incorpora un componente agrícola. En detalle, el cultivo de olivo en aproximadamente 34 hectáreas , integrando la actividad pecuaria con la producción agrícola. Durante su etapa operativa, el proyecto contempla procesos continuos como reproducción, gestación, engorde, vacunación, manejo sanitario y disposición de residuos, incluyendo el compostaje de mortalidad y el tratamiento de efluentes.

El desarrollo del criadero de cerdos se hará por etapas, apunta la EVAP. La fase de planificación, por ejemplo, tomará aproximadamente cuatro meses, mientras que la etapa de construcción, donde se levantará la infraestructura de la granja y se instalarán los cultivos, se extenderá por cinco años.

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La fase de operación, en cambio, tendrá una duración de 30 años, periodo en el que se desarrollarán las actividades productivas, antes de un cierre final en cuatro meses.