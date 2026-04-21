La producción porcina intensiva requiere alto consumo de agua y control sanitario. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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En medio de un contexto donde el desarrollo agroindustrial avanza en la costa peruana, un nuevo proyecto de gran envergadura comienza a tomar forma en Chincha (Ica). Se trata del desarrollo de una granja porcina, una iniciativa privada que actualmente se encuentra en evaluación ambiental y que propone transformar más de 80 hectáreas de terreno en un complejo de producción tecnificada. ¿Cuánto tiempo tomará su desarrollo y qué empresa lo desarrolla?

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