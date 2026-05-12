Agroindustrias AIB, dedicada al cultivo, procesamiento y exportación de productos agrícolas, cerró el primer trimestre del 2026 con una pérdida neta de S/ 2.1 millones, en un contexto marcado por la menor venta de productos congelados, mayores costos de almacenamiento y pérdidas cambiarias asociadas al alza del dólar. En paralelo, la agroindustrial incrementó sus inventarios ante mayores volúmenes de producción que espera comercializar en los próximos meses.

Los ingresos de la agroindustrial sumaron S/ 59.7 millones entre enero y marzo, por debajo de los S/ 75 millones alcanzados en el primer trimestre del 2025. Según el informe de gerencia de la compañía, la reducción respondió principalmente al menor desempeño de la línea de productos congelados, cuya recuperación se prevé para los próximos meses.

“Los productos congelados son los que han mostrado una mayor reducción en las ventas en este primer trimestre, se espera que se recuperen en los siguientes meses del año”, indicó la empresa.

Pese al menor dinamismo comercial, la compañía incrementó sus existencias y cuentas por cobrar comerciales debido a mayores volúmenes de producción de productos terminados que espera colocar en el mercado en los próximos meses.

En paralelo, el costo de ventas representó el 84.2% de los ingresos trimestrales, totalizando S/ 50.2 millones. Así, la utilidad bruta cayó a S/ 11.1 millones y el margen bruto retrocedió de 25.1% a 18.7%.

Agroindustrias AIB mantiene inversiones en sus plantas industriales de Chincha y Motupe.

Dólar golpea resultados trimestrales

La utilidad operativa de Agroindustrias AIB ascendió a S/ 393,000 al cierre del primer trimestre, muy por debajo de los S/ 9.4 millones obtenidos un año antes. Con ello, el margen operativo pasó de 12.5% a 0.7%.

La compañía también reportó un efecto negativo por diferencia de cambio de S/ 1.7 millones debido a la volatilidad del dólar durante los primeros meses del año. No obstante, los gastos financieros netos disminuyeron a S/ 814,000, frente a los S/ 1.1 millones registrados en el mismo periodo del 2025.

Asimismo, la empresa señaló que mayores gastos asociados al almacenamiento de productos congelados y la movilización de insumos también presionaron sus márgenes durante el trimestre.

En tanto, el EBITDA trimestral cayó 70% interanual hasta S/ 3.7 millones, mientras que el margen EBITDA retrocedió de 16.4% a 6.2%.

El negocio de productos congelados afectó los resultados trimestrales de Agroindustrias AIB.

Agroindustrias AIB mantiene inversiones en Chincha y Motupe

Al cierre de marzo, los activos totales de Agroindustrias AIB alcanzaron S/ 364.7 millones, un incremento de 2.9% frente al cierre del 2025. El avance estuvo impulsado principalmente por mayores existencias y cuentas por cobrar comerciales.

Por su parte, los pasivos totales crecieron 11% y llegaron a S/ 126.5 millones, debido al aumento de obligaciones financieras y cuentas por pagar comerciales.

En paralelo, Agroindustrias AIB indicó que mantiene inversiones en instalaciones y equipamiento en sus plantas de Chincha, en Ica, y Motupe, en Lambayeque, como parte de su estrategia para sostener capacidad productiva y operación industrial.