Según Hernández, las APP que EsSalud financia no pueden superar al 12% de los ingresos totales del Seguro Social. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Esta semana, y tras décadas de espera, la Torre Trecca, centro de diagnóstico médico que elevaría la capacidad de atención en EsSalud en un 20%, inició construcción. En diálogo con Gestión, Mario Hernández Rubiños, gerente de Promoción y Gestión de la Inversión Privada de EsSalud, sinceró los plazos del proyecto y aclaró las modalidades de pago al concesionario.

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