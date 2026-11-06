Pero no solo eso. Hernández reveló la intención de la gestión de Zulema Tomás de sumar a su cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) hospitales a cargo de privados. ¿Bajo qué esquema? Acá te lo contamos.

Nuevos acuerdos en análisis

Hernández, que viene de ProInversión, agencia que promueve a las APP, entró a EsSalud hace un mes. Desde entonces, recibió el encargo de Tomás de analizar qué otras oportunidades de asociación con empresas privadas podría lanzar su administración.

Así, si bien el análisis sigue en curso, precisó que ya se tiene claro cuál es la brújula que seguirá EsSalud para diseñar estas licitaciones futuras.

“Desarrollar cualquier inversión en salud es caro. Lo que estamos pensando nosotros es aprovechar la infraestructura que ya tenemos, estén por terminar construcción o en proceso de implementar equipamiento, para intervenirlos y tener allí una APP tipo bata gris”, puntualizó.

Esto quiere decir que la empresa estaría a cargo de los servicios no asistenciales o de soporte de los hospitales. En otras palabras, limpieza, lavandería, vigilancia, mantenimiento de la infraestructura y equipamiento (médico y no médico), entre otros.

Otra APP en Salud, pero del Minsa, fue la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja y que se adjudicó durante el el primer semestre de 2026. (Foto: Andina).

¿Por qué no “bata verde”, donde se suman los servicios de diagnóstico; o “blanca”, que incluye la gestión integral del hospital incluido el personal médico y distribución de medicamentos? Hernández aclaró que la razón principal es por motivos presupuestarios. Si bien no es que esté descartado en su análisis en curso, son menos viables por una limitación financiera del propio EsSalud.

“Nosotros tenemos una capacidad de financiar APP que no debe superar el 12% de nuestros ingresos totales. En este momento estamos calibrando cuánto de ese 12% ya estamos utilizando, en base a los otros proyectos que ya tenemos firmados y que deberían entrar en operación en los próximos años”, sostuvo.

De igual manera, enfatizó la importancia de “aprovechar la inmensa capacidad, experiencia y responsabilidad” de los propios médicos que ya trabajan en EsSalud, antes de optar por una APP en bata blanca, que sería la de mayor costo.

Actualmente, remarcó Hernández, EsSalud ha alcanzado ingresos de S/ 19 mil millones anuales por sus operaciones. La proyección que tiene el Seguro Social es que ese total se eleve en 15% hacia el 2033 con el inicio de operación de nuevos hospitales hacia ese año, incluido Trecca.

Plazos sincerados y pagos en Torre Trecca

El martes 03 de noviembre 2026 arrancaron las obras de la modernización de Torre Trecca, cuya inversión superará los S/ 486 millones, para habilitar más de 100 consultorios y 300 equipos clínicos de última generación. Su modelo será bata blanca, al igual que los hospitales Alberto Leonardo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente, a cargo de IBT Group.

Su operación permitirá elevar la capacidad de atención de EsSalud en un 20%, ya que descongestionará las redes asistenciales del Rebagliati, Almenara y Sabogal, atendiendo más de un millón de consultas externas al año.

“Este edificio, que durante todos estos años ha sido el símbolo de la incapacidad y la indiferencia, en 18 meses, me ha dicho la empresa privada (Consorcio Torre Trecca encabezado por Auna), va a estar inaugurado y puesto en funcionamiento”, dijo la presidenta Keiko Fujimori al respecto.

Keiko Fujimori, presidenta del Perú, durante la ceremonia de inicio de obras para la Torre Trecca. (Fotos: Mario Zapata/GEC).

Consultado por el plazo, Hernández señaló lo que dice el acuerdo: “El plazo contractual [para la construcción] son 24 meses, pero es flexible: alcanzar los 18 es posible. Recordemos que no es una construcción de cero, es casi una remodelación del edificio”, comentó.

Así las cosas, si bien el cierre de obras para Torre Trecca podría culminar a mitad del 2028, su “plena operación” sería a inicios del 2029, refirió el funcionario. Solo cuando el proyecto alcance este hito, EsSalud empezará a pagarle al concesionario. ¿Cuánto? Unos S/ 50 millones mensuales por todos los servicios brindados bajo una tarifa fija.

“Eso es aparte de los famosos RPI (Retribución por Inversiones) que se empezarán a pagar una vez concluya la obra. El modelo para los servicios es distinto al Kaelin y Barton, que tienen una población adscrita, de alrededor de 250 mil asegurados cada uno. Torre Trecca recibirá población de las tres redes asistenciales de Lima”, diferenció.

Pendientes en Piura y Chimbote

Hernández también comentó el caso de los hospitales de Piura y Chimbote, que fueron adjudicados en 2023 y cuyo contrato se firmó en 2024, durante el Gobierno de Dina Boluarte, también como APP.

Sin embargo, como contó IBT Group, su concesionario, a Gestión en julio último, los proyectos están suspendidos desde entonces por falta de permisos y saneamiento físico-legal, lo que impide fijar un plazo de inicio de operaciones. Como salida, para sincerar los tiempos y reactivar las obligaciones contractuales, IBT ha propuesto a EsSalud firmar dos adendas bajo este nuevo escenario.

El funcionario ahora confirmó que las negociaciones están en curso y que hay predisposición de EsSalud de firmarlas. Sin embargo, hay una limitación legal. “[La ley que rige las APP] limita el cierre de adendas en los primeros tres años de firmada una concesión. Ese plazo para Piura y Chimbote vence en julio del 2027″, afirmó.

Mientras tanto, y conscientes de que si IBT no tiene claro cómo proceder en los terrenos, se afecta la capacidad de financiamiento de los proyectos, EsSalud optará por firmar actas de ejecución contractual, que permitan avanzar, especialmente la etapa de elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), hasta llegar al día uno de habilitación legal para concretar la adenda y reactivar oficialmente ambos hospitales.

Representación de cómo se verá el Hospital de Chimbote. Foto: IBT Group.