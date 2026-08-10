El Gobierno designó a Karla Gaviño como presidenta ejecutiva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), mediante la Resolución Suprema Nº 029-2026-EF.

Como máxima autoridad, la experta tendrá también la titularidad del pliego y la representación legal de una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Perfil de Karla Gaviño

La nueva presidenta ejecutiva del OECE es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN.

Cuenta, además, con certificaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asociaciones Público-Privadas y en Project Management for Results (PM4R).

Gaviño posee más de 23 años de experiencia profesional y desarrolló una trayectoria de más de 15 años en el MEF. En esta institución se desempeñó como consultora del Despacho Ministerial, asesora del Despacho Viceministerial de Economía, directora de Normatividad de la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y coordinadora legal de la Dirección General de Política de Inversiones.

También ha realizado consultorías para organismos internacionales y cuenta con experiencia como docente universitaria de pregrado y posgrado.

Karla Gaviño, especialista en gestión pública. (Foto: Difusión)

Los retos sobre la mesa

La llegada de Gaviño ocurre en un momento en que las compras públicas tienen una tarea de fondo: hacer que el Estado compre mejor y que el presupuesto se convierta en resultados concretos para los ciudadanos.

Para ello, el OECE tendrá que fortalecer la eficiencia de los procesos, elevar la predictibilidad del sistema y reducir los riesgos que terminan generando retrasos, sobrecostos o contrataciones deficientes.