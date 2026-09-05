El OECE implementará una nueva función en el SEACE que permitirá agilizar los procesos y definir con mayor claridad el inicio de los plazos para perfeccionar los contratos. Foto: OECE
El OECE implementará una nueva función en el SEACE que permitirá agilizar los procesos y definir con mayor claridad el inicio de los plazos para perfeccionar los contratos. Foto: OECE
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Redacción Gestión
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inició la implementación progresiva de una nueva funcionalidad en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) que permitirá automatizar el consentimiento de la Buena Pro en determinados procedimientos de selección.

La medida busca agilizar las contrataciones públicas y reducir las acciones operativas que actualmente deben realizar las entidades para registrar el consentimiento de la Buena Pro. Con la nueva herramienta, el SEACE efectuará automáticamente este registro cuando corresponda.

De acuerdo con el OECE, esta automatización permitirá que los procedimientos de selección continúen oportunamente hacia las siguientes etapas y reducirá posibles retrasos ocasionados por la falta de registro manual del consentimiento.

¿Qué cambia para los proveedores?

El cambio también tendrá efectos para los proveedores que resulten adjudicados. Una vez consentida la Buena Pro, comienzan a contabilizarse los plazos establecidos para presentar los requisitos necesarios para el perfeccionamiento del contrato.

Con la automatización, el OECE busca que los proveedores tengan mayor claridad sobre el momento desde el cual empiezan a correr estos plazos. Así, una demora en el registro del consentimiento por parte de la entidad no debería prolongar innecesariamente esta etapa del procedimiento.

¿Desde cuándo funcionará?

La nueva funcionalidad se aplicará de manera progresiva. Desde hoy 5 de setiembre, estará disponible para los procedimientos de Comparación de Precios y Concurso Público.

Posteriormente, desde el 12 de setiembre, la automatización también se aplicará a las Licitaciones Públicas.

Con esta medida, el OECE busca avanzar en la transformación digital de las contrataciones públicas mediante herramientas que reduzcan cargas operativas, simplifiquen procesos y permitan que las distintas etapas de los procedimientos se desarrollen de manera más ágil y predecible.

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