Aunque todas las expectativas empresariales se mantuvieron optimistas, en agosto la mayoría de los indicadores analizados presentó un ligero retroceso frente a los resultados del mes previo, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De acuerdo con data del BCRP, las expectativas de las empresas sobre la economía peruana a 3 meses cayeron de 62.3 a 57.3 puntos, aunque permaneció por encima de los 50 puntos que marcan el tramo optimista.

Vale decir que en julio último fue la primera vez que este indicador superó los 60 puntos en casi una década (noviembre 2017: 62.61 puntos). Sin embargo, este ritmo no pudo mantenerse. Aun así, el nivel actual es el segundo mejor resultado desde 2018.

En el corto plazo, también retrocedieron las expectativas sobre el sector, la situación de la propia empresa y la inversión. Además, se mantuvo relativamente estable la demanda de productos y la contratación de personal a 3 meses.

Expectativas empresariales sobre la economía a 3 y 12 meses. Fuente: BCRP

¿Cómo van las expectativas a mediano plazo?

Con una mirada de mediano plazo, solo mejoraron aquellos indicadores sobre la situación de las empresas y la contratación de personal a 12 meses.

En contraste, se observó una leve caída en las expectativas para los siguientes 12 meses sobre la economía, el sector y la inversión.

El reporte del BCRP precisa que, en total, de los 18 indicadores evaluados, son 17 los que se encuentran en el tramo optimista . Esto incluyen no solo el análisis sobre expectativas, sino también la situación actual.

La mayoría de los indicadores de expectativas disminuyeron, pero se encuentran en el tramo optimista. (Imagen: BCRP)

Expectativas sobre el crecimiento

La encuesta también recoge las expectativas de crecimiento de la economía peruana para el 2026, 2027 y 2026. Así, analistas económicos, el sistema financiero y las empresas no financieras vislumbran que el Producto Bruto Interno (PBI) crecería 3.2% este año.

Para el 2027, las expectativas de crecimiento del PBI se situaron en un rango entre 3.2% y 3.4%. Para 2028 se espera un crecimiento de 3.5%.