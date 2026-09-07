Las empresas deben anticiparse a una fiscalización de la Sunafil, recomiendan analistas. Foto: GEC.
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José Carlos Reyes Leyva
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En las actividades relacionadas con ventas, resulta usual que parte o toda la remuneración de un trabajador se fije en función a metas. En base a ello se establecen comisiones o “premios”. ¿Las empresas están obligadas a informar sobre cómo se fijan los parámetros que determinan estos pagos?

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