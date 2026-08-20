Los trabajadores del Poder Judicial sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 tendrán una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo, desde el próximo 1 de septiembre.

De acuerdo a la disposición sueldos van desde S/4,100 para el nivel Auxiliar 1 hasta S/15,600 para Directivo 3, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 162-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Cabe precisar que esta nueva escala remunerativa fue aprobada por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza, a propuesta de la Presidencia del Poder Judicial.

En ese modo, la nueva estructura establece remuneraciones de S/14,750 para Directivo 2 y S/11,860 para Directivo 1.

En el caso del personal profesional 3: S/ 9 mil 670, Profesional 2: S/ 7 mil 880, Profesional 1: S/ 6 mil 620, Técnico 3: S/ 5 mil 660, Técnico 2: S/ 5 mil 20, Técnico 1: S/ 4 mil 580 y Auxiliar 1: S/ 4 mil 100.

Decreto precisa

La norma incorpora los incrementos establecidos mediante los Decretos Supremos Nº 311-2022-EF, Nº 313-2023-EF, Nº 265- 2024-EF, Nº 279-2024-EF y Nº 327-2025-EF, registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.

En tanto que el 40 % del monto de la escala de ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, queda afecto a cargas sociales y es de naturaleza pensionable.

Debe señalarse, de otro lado, que la norma aprobada prohíbe la percepción por parte del personal 728, bajo responsabilidad, de cualquier otro ingreso, bonificación, asignación, incentivo, compensación económica y conceptos de cualquier naturaleza, en forma adicional al monto aprobado por ley.

Ello con excepción de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la Asignación Familiar y de aquellos conceptos que de forma posterior a la aprobación de la referida escala de ingresos se otorguen en el marco de la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal.

Debe resaltarse, además, que la nueva escala remunerativa, conforme al Decreto Supremo N.° 162-2026-EF, publicado en la edición extraordinaria de la Separata de Normas Legales será financiada con cargo al presupuesto institucional del Poder Judicial.

Janet Tello expresa beneplácito

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la aprobación de la medida y sostuvo que constituye un reconocimiento al trabajo del personal jurisdiccional y administrativo que contribuye al funcionamiento del sistema de justicia.