La diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue elegida presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. (Foto: Congreso)
La diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue elegida presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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, de la bancada de Juntos por el Perú, como su presidenta para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Tras la elección, l, y el diputado Heber López del Partido Obras como secretario.

La diputada Georgina Duarte de Pezet del Buen Gobierno condujo el proceso de elección.

“Como representantes de la nación tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra Carta Magna represente los intereses de todos los peruanos y eso significa velar porque nuestra magna Constitución proteja los derechos de todas las personas de forma individual y colectiva”, indicó Avendaño.

En cuanto al tema de relaciones exteriores, la parlamentaria indicó que su grupo de trabajo tiene una gran responsabilidad de fiscalización y de velar por los peruanos en el exterior; así como de mejorar las relaciones bilaterales con diferentes países.

Tras instalarse,

Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados será presidida por Giannina Avendaño. Foto: Congreso
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados será presidida por Giannina Avendaño. Foto: Congreso

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