La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la República eligió a la diputada Giannina Avendaño Vilca, de la bancada de Juntos por el Perú, como su presidenta para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Tras la elección, la mesa directiva de este grupo de trabajo legislativo quedó conformada por el diputado Fernando García Huby del Buen Gobierno como vicepresidente, y el diputado Heber López del Partido Obras como secretario.

La diputada Georgina Duarte de Pezet del Buen Gobierno condujo el proceso de elección. Por su parte, Avendaño Vilca agradeció la confianza de sus colegas para dirigir dicha comisión.

“Como representantes de la nación tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra Carta Magna represente los intereses de todos los peruanos y eso significa velar porque nuestra magna Constitución proteja los derechos de todas las personas de forma individual y colectiva”, indicó Avendaño.

En cuanto al tema de relaciones exteriores, la parlamentaria indicó que su grupo de trabajo tiene una gran responsabilidad de fiscalización y de velar por los peruanos en el exterior; así como de mejorar las relaciones bilaterales con diferentes países.

Tras instalarse, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acordó reunirse los lunes a las 14:00 horas en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.