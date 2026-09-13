El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una Evaluación Ambiental Focal en los ríos Huancabamba y Chamaya. Las labores se desarrollaron en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Trasvase del río Huancabamba, perteneciente al Proyecto Especial Olmos Tinajones.

La evaluación comprende zonas ubicadas en las provincias de Huancabamba, en Piura, y Jaén, en Cajamarca. El objetivo es recoger información sobre las condiciones ambientales de los cuerpos de agua vinculados al proyecto de trasvase.

Los datos obtenidos en estas labores permitirán analizar la problemática relacionada con la concentración de sedimentos en los cuerpos de agua.

El plan de trabajo contempló el muestreo de agua superficial, sedimentos e hidrobiología, donde se incluyó el análisis de organismos acuáticos y peces, con el objetivo de conocer el estado de los ecosistemas presentes en los ríos y sus afluentes.

La entidad programó tres etapas de evaluación para obtener información en distintas temporadas. La primera se realizó entre el 6 y el 16 de abril de 2026, mientras que la segunda se ejecutó del 25 de junio al 6 de julio. En tanto, la tercera etapa de muestreo se programó entre el 23 de agosto y el 4 de setiembre.

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A su vez, como parte de estas acciones, especialistas de la entidad iniciaron el 25 de agosto la toma de muestras de agua, sedimentos e hidrobiología en puntos ubicados aguas arriba y aguas abajo de la presa Limón.

Con esta evaluación, el OEFA busca obtener información técnica clave sobre el estado ambiental de los ríos Huancabamba y Chamaya, a fin de determinar la magnitud de la problemática por sedimentos y definir las acciones de fiscalización que correspondan.