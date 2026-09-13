Entre los proyectos emblemáticos aprobados recientemente está la Nueva Carretera Central. (Foto: Senace).
Entre los proyectos emblemáticos aprobados recientemente está la Nueva Carretera Central. (Foto: Senace).
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Redacción Gestión
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El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), reiteró hoy que proyecta certificar al concluir este año, unos US$ 20,000 millones en inversiones sostenibles necesarias para la ejecución de proyectos estratégicos y aportar al desarrollo con respeto al ambiente y al bienestar ciudadano.

El Senace realiza evaluaciones ambientales de grandes proyectos de inversión, de manera técnica y transparente, con uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas, promoviendo la participación ciudadana para incorporar la voz de todos.

“El país necesita inversión pública para la competitividad e inversión privada para la dinámica económica, cumpliendo altos estándares ambientales”, señaló la presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba.

El Senace aprobó, entre enero y la primera semana de setiembre de este año, 138 expedientes por más de US$ 14,000 millones en sectores estratégicos.

Intercambio de experiencias

En la sede del Senace, el ministro Huaroc clausuró la semana de “Intercambio de experiencias en evaluación ambiental de proyectos de inversión” entre la entidad y el Instituto para la Protección e Investigación del Medio Ambiente – ISPRA de Italia.

El evento, con apoyo del mecanismo de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAEIX) impulsado por la Unión Europea, fortaleció capacidades y metodologías en la evaluación de impacto ambiental con uso de tecnología, sistemas de monitoreo y observación satelital.

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