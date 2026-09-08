El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó en Piura una capacitación dirigida a empresas e instituciones de sectores económicos bajo su supervisión, ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027.

La actividad se enfocó en capacitar en estrategias preventivas y herramientas geoespaciales para la fiscalización ambiental frente al fenómeno El Niño, en donde participaron más de 250 representantes de los sectores pesca y acuicultura, hidrocarburos, electricidad, minería, residuos sólidos e infraestructura.

Durante la jornada se presentaron las herramientas geoespaciales disponibles en el Portal Interactivo en Fiscalización Ambiental (PIFA). Estas permiten identificar riesgos como inundaciones, movimientos en masa y otros peligros hidrometeorológicos que podrían afectar las instalaciones fiscalizadas y generar impactos ambientales.

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También se mostró el módulo de seguimiento de peligros hidrometeorológicos y focos de calor. La información busca que las empresas y entidades puedan reconocer posibles amenazas vinculadas a eventos climáticos adversos en sus zonas de operación.

La presidenta del Consejo Directivo del OEFA, Joanna Fischer, señaló que la plataforma busca ayudar a anticipar riesgos y tomar decisiones para preparar sus unidades fiscalizables.

“Nuestro objetivo es que lo aprendido durante esta jornada pueda llevarse directamente a cada unidad fiscalizable y se traduzca en acciones concretas: una mejor preparación, medidas preventivas oportunas y planes de contingencia que respondan a los riesgos de cada actividad”, indicó.

Además de la presentación de herramientas digitales, los participantes reforzaron conocimientos sobre planes de contingencia y medidas operativas frente a eventos climáticos.

La capacitación se enmarca en una estrategia de fiscalización ambiental preventiva orientada a reducir posibles impactos ante la ocurrencia de fenómenos adversos.