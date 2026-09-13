La nueva titular de EsSalud llega al cargo con más de 37 años de experiencia en el sector salud. Foto: Piko Tamashiro/GEC
La nueva titular de EsSalud llega al cargo con más de 37 años de experiencia en el sector salud. Foto: Piko Tamashiro/GEC
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Redacción Gestión
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indicó que se tendrá como objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los usuarios.

que priorice un sistema de salud eficiente.

“Mi objetivo es poner al asegurado en el centro de cada decisión. Trabajaré para que EsSalud recupere su capacidad de respuesta y sea una institución cercana, eficiente y humana”, sostuvo.

. Este enfoque, además, planteó reforzar el trato hacia los pacientes y sus familias.

y tras haber dirigido el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

“No se trata solamente de administrar una institución, se trata de recuperar la confianza de las personas y hacer que EsSalud vuelva a estar a la altura de lo que sus asegurados esperan y merecen”, añadió.

Ministro Juan Sheput respaldó a Zulema Tomás

y lucha contra la corrupción para recuperar la institución.

“Vamos a rescatar a EsSalud del poder político nefasto que trastornó sus procesos y la vamos a poner al servicio del ciudadano. La nueva presidenta ejecutiva y el equipo del Ministerio de Trabajo harán todos los esfuerzos necesarios para recuperar esta institución”, remarcó.

Sheput sostuvo que la designación responde a su trayectoria profesional, experiencia y capacidad de gestión, reconocidas por instituciones médicas, universidades, gobiernos regionales y exautoridades de la seguridad social.

“La doctora Zulema Tomás tendrá el respaldo necesario para conducir esta nueva etapa”, indicó.

programar oportunamente las intervenciones quirúrgicas y mejorar el funcionamiento de los servicios de emergencia.

Asimismo, indicó que se fortalecerán áreas fundamentales como el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) y el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), con especial atención a los adultos mayores y a los pacientes que requieren cuidados permanentes.

El ministro Juan Sheput respaldó el nombremiento de Tomás y afirmó que esta designación marca el inicio de un proceso de cambio. Foto: GEC
El ministro Juan Sheput respaldó el nombremiento de Tomás y afirmó que esta designación marca el inicio de un proceso de cambio. Foto: GEC

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