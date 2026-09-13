La doctora Zulema Tomás Gonzales, tras asumir la presidencia ejecutiva de EsSalud, indicó que se tendrá como objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los usuarios.

La funcionaria afirmó que uno de los pilares que caracterizará su administración es impulsar una gestión que priorice un sistema de salud eficiente.

“Mi objetivo es poner al asegurado en el centro de cada decisión. Trabajaré para que EsSalud recupere su capacidad de respuesta y sea una institución cercana, eficiente y humana”, sostuvo.

Tomás Gonzales remarcó que su trabajo no se limitará solo desde el ámbito administrativo, si no que se recorrerán hospitales de la red para conocer el estado de los establecimientos. Este enfoque, además, planteó reforzar el trato hacia los pacientes y sus familias.

La nueva titular de EsSalud llega al cargo con más de 37 años de experiencia en el sector salud y tras haber dirigido el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

“No se trata solamente de administrar una institución, se trata de recuperar la confianza de las personas y hacer que EsSalud vuelva a estar a la altura de lo que sus asegurados esperan y merecen”, añadió.

Ministro Juan Sheput respaldó a Zulema Tomás

Tras el nombramiento de Tomás Gonzales, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que esta decisión marca el inicio de un proceso de cambio, modernización y lucha contra la corrupción para recuperar la institución.

“Vamos a rescatar a EsSalud del poder político nefasto que trastornó sus procesos y la vamos a poner al servicio del ciudadano. La nueva presidenta ejecutiva y el equipo del Ministerio de Trabajo harán todos los esfuerzos necesarios para recuperar esta institución”, remarcó.

Sheput sostuvo que la designación responde a su trayectoria profesional, experiencia y capacidad de gestión, reconocidas por instituciones médicas, universidades, gobiernos regionales y exautoridades de la seguridad social.

“La doctora Zulema Tomás tendrá el respaldo necesario para conducir esta nueva etapa”, indicó.

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El ministro señaló que la prioridad de la nueva gestión será garantizar la disponibilidad de medicamentos, reducir la espera por citas, programar oportunamente las intervenciones quirúrgicas y mejorar el funcionamiento de los servicios de emergencia.

Asimismo, indicó que se fortalecerán áreas fundamentales como el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) y el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), con especial atención a los adultos mayores y a los pacientes que requieren cuidados permanentes.