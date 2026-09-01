Ejecutivo evalúa declarar estado de emergencia en 22 regiones por Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)
Ejecutivo evalúa declarar estado de emergencia en 22 regiones por Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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asociado a las precipitaciones pluviales en distintas zonas del país.

Durante la sesión, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),

La propuesta comprende a localidades situadas en 22 departamentos, además de la Provincia Constitucional del Callao. El objetivo es adoptar acciones frente a los riesgos que podrían ocasionar las lluvias en las zonas consideradas vulnerables.

Entre los departamentos incluidos figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima. También se contempla a Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Finalmente, en la misma sesión extraordinaria, el Consejo de Ministros dispuso la ratificación formal del acta de la reunión celebrada el 27 de agosto.

El objetivo de la propuesta es adoptar acciones frente a los riesgos que podrían ocasionar las lluvias en las zonas consideradas vulnerables. (Foto: Andina)
El objetivo de la propuesta es adoptar acciones frente a los riesgos que podrían ocasionar las lluvias en las zonas consideradas vulnerables. (Foto: Andina)

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