El Consejo de Ministros realizó este 31 de agosto de 2026 una sesión extraordinaria no presencial para abordar el peligro inminente asociado a las precipitaciones pluviales en distintas zonas del país.

Durante la sesión, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ejecutivo puso en debate un proyecto de Decreto Supremo para declarar el estado de emergencia en diversos distritos y provincias. La medida busca mitigar la amenaza generada por las lluvias intensas generadas por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

La propuesta comprende a localidades situadas en 22 departamentos, además de la Provincia Constitucional del Callao. El objetivo es adoptar acciones frente a los riesgos que podrían ocasionar las lluvias en las zonas consideradas vulnerables.

LEA TAMBIÉN: Pese a impacto por El Niño CCL eleva su proyección de crecimiento para este año

Entre los departamentos incluidos figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima. También se contempla a Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

LEA TAMBIÉN: Ejército moviliza batallones y maquinaria pesada hacia Piura ante El Niño

Finalmente, en la misma sesión extraordinaria, el Consejo de Ministros dispuso la ratificación formal del acta de la reunión celebrada el 27 de agosto.